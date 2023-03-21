Президент России и председатель КНР подписали документ об экономическом сотрудничестве

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления о планах развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года и планах углубления партнерства.

— Все наши переговоры вчера и сегодня, в формате тет-а-тет, в узком составе и с участием делегаций были успешными, — прокомментировал итоги переговоров Владимир Путин.

Также он добавил, что подписанные договоры в полной мере отражают особый характер российско-китайских отношений, которые находятся «на наивысшем за всю историю уровне развития».

Фото: kremlin.ru (скриншот видео)

Сегодня Владимир Путин заявил, что товарооборот между двумя странами в 2022 году достиг исторически рекордной отметки — $185 млрд. Ожидается, что в нынешнем году показатель вырастет, превысив $200 млрд.

Напомним, сегодня Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Кремле. Встреча прошла в узком составе в закрытом режиме. В ходе нее российский президент призвал поощрять практику взаиморасчетов России и Китая в национальных валютах.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов