Федеральный дрогери-ретейлер с челнинской пропиской перетасовал активы

Владельцы сети «Впрок» взяли под контроль логистическую компанию, через которую проходила выручка дискаунтеров

Собственники федерального ретейлера «Впрок» — магазинов товаров повседневного спроса, челнинские бизнесмены Дмитрий Калачев и Алексей Видякин выкупили логистическую компанию, через которую проходит общая выручка всех магазинов сети. Как рассказал «Реальному времени» один из участников сделки, в результате перераспределения активов партнер предпринимателей Рамиля Романовская сможет нарастить свою долю в другой компании группы. Подробности — в материале.



Перераспределение активов внутри ГК «Впрок»



Бенефициары крупного татарстанского ретейлера «Впрок» провели рокировку своих активов. Основатели сети магазинов товаров повседневного спроса Дмитрий Калачев и Алексей Видякин приобрели логистическую компанию «Впрок-Сервис» у партнера Рамили Романовской, сохранившей лишь 5% акций. Стоимость сделки не раскрывается, но, как сообщил один из ее участников, Романовская сможет увеличить долю своего участия в другой компании франшизы.

— У нас несколько юридических лиц. ООО «Впрок-Сервис» — это логистическая компания, и она принадлежала Рамиле Фаргатовне. В принципе, мы являемся партнерами, и здесь произошло перераспределение активов внутри группы компаний. Как таковой продажи не было, идет обмен долями в других компаниях. Рамиля Фаргатовна просто увеличит свою долю в ООО «Торговый дом «Впрок», — рассказал «Реальному времени» Дмитрий Калачев.

Через приобретенную фирму проходит выручка всех магазинов, которые работают под брендами сети. Согласно последним отчетным данным, годовой оборот компании «Впрок-Сервис» в 2021 году составил 2,8 млрд рублей, чистая прибыль — 24,4 млн. Размер чистых активов — 86,2 млн. На предприятии трудятся 230 человек.



Через приобретенную фирму проходит выручка всех магазинов, которые работают под брендами сети. Фото: yandex.ru/maps

Челнинское ООО «Торговый дом «Впрок» при выручке в 105 млн показало чистую прибыль в 64 млн рублей. Чистые активы — 403,9 млн. Компанией, кроме Калачева и Видякина, владеют Роберт Багдалов и Павел Шадрин — у каждого по 23,75% долей. Еще 5% у Рамили Романовской.

Под брендом «Впрок» в России работают магазины товаров повседневного спроса. Дискаунтеры сети есть в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге и еще в пяти городах Татарстана, а также в ряде регионов: Свердловской области, Пермском крае и Удмуртии. Это сеть формата «дрогери» (от нем. drogerie) — экономичных магазинов у дома, где можно купить бытовую химию, косметику, хозяйственные товары. Первый дискаунтер челнинской компании был открыт в октябре 1999 года, сейчас у сети более 150 магазинов «Впрок».

Экспансия за пределы республики

Помимо бренда «Впрок», у ретейлера еще несколько торговых марок, в том числе «Циркуль» — сеть магазинов по продаже канцтоваров, у которой 150 своих торговых точек. Есть проекты по продаже парфюмерии и косметики, формат по реализации кормов для животных — «300 кормов». Кроме того, в пандемийный год компания перезапустила свой проект хозяйственного магазина «Главхозторг» — первый супермаркет был открыт в Набережных Челнах в 5-м комплексе поселка ГЭС. Владельцы обещали в случае успеха масштабировать и этот формат.

Помимо бренда «Впрок», у ретейлера еще несколько торговых марок, в том числе магазины канцтоваров и проекты по продаже парфюмерии и косметики. Фото: vk.com/vprokshop

В сети работает более 1 000 человек, поставки в магазины осуществляются централизованно из челнинского распределительного центра компании «Впрок-Сервис» площадью 11 тысяч кв. м. Большинство торговых точек сосредоточено в автограде, в Казани же пока четыре магазина сети — на ул. Бигичева, Кулахметова, Четаева и Чуйкова. Но в компании заявили, что планируют расширение сети.

— В этом году у нас есть планы по открытию магазинов, не очень амбициозные, но есть. Планируем открыть дополнительно пять магазинов «Впрок» и 10 магазинов «Циркуль». Где именно — зависит от предложения по аренде, в Казани в том числе рассматриваем варианты. Сейчас ведем переговоры на стадии заключения договора по открытию точки на ул. Ямашева, — рассказал Дмитрий Калачев.

В пандемийный год компания перезапустила свой проект хозяйственного магазина «Главхозторг». Фото: yandex.ru/maps

В последние месяцы география присутствия сети за пределами республики быстро расширяется. Недавно магазины компании появились в Самарской и Ульяновской областях, в ближайшие дни откроются в Челябинской. Вышел ретейлер и в Чувашию, но дело не пошло.

— Проблем с выходом на другие региональные рынки нет, но не всегда удается достичь целей. Трудности есть, свои риски существуют. В Чебоксарах, например, мы сворачиваем свою деятельность. Проблема была в том, что у нас не было достаточно интересных предложений по аренде. Мы там открылись с одним магазином и никак не могли запустить другие. Площади были заняты существующими сетями, и предложений было недостаточно, — пояснил совладелец сети.

По словам предпринимателя, хотя потрясения прошлого года сказались на деятельности компании: из-за ушедших брендов сильно изменился ассортимент продукции, по финансовым результатам и продажам спада не было.



По словам предпринимателя, потрясения прошлого года сказались на деятельности компании: из-за ушедших брендов сильно изменился ассортимент продукции. Фото: vk.com/vprokshop

«Рынок арендатора не упал, а видоизменился»

Ретейлер развивается по схеме франчайзинга, магазинами «Впрок» владеют разные индивидуальные предприниматели. Тем не менее концептуально это одна компания, уверяют собственники.

Хотя до лидеров рынка («Магнит Косметик» или «Улыбка радуги») по своим масштабам челнинская сеть недотягивает, федеральные аналитики включают ее в топ-10 крупнейших российских дрогери-сетей.

— В свое время в Казани был схожий формат — сеть магазинов «Альпари», которую выкупила «Улыбка радуги». Проект магазинов «Впрок» можно с ними сравнить. Сеть хорошо развивается в своем ценовом сегменте — средний и ниже среднего. Поэтому открытие новых дискаунтеров будет вполне уместным. Конечно, не сравнить с форматом «Пятерочки» или «Магнита», но в любом случае подобные магазины всегда востребованы. С приобретением логистической компании будет внутренняя кооперация. Это положительно скажется, во-первых, с точки зрения покрытия — одно дело, когда ты собственные ресурсы используешь по поставкам. Во-вторых, в части ценообразования — это конкурентная история, — считает заместитель гендиректора компании A-Development Владимир Шайхиев.

— Мы «сажали» их в Челнах и в Казани. Это одна из старейших сетей дрогери в Татарстане, еще до «Магнит Косметик» они начинали свой бизнес, и очень мощно, в Набережных Челнах во всех районах и жилых комплексах развивались. Могут брать в аренду сразу большое помещение и сделать нарезку, где будут три-четыре их бренда, или взять маленькую площадь и «посадить» туда только «Впрок». С точки зрения коммерческой недвижимости запросы у них широкие, и для них гораздо легче найти помещение, чем для других, потому что они развивают сразу несколько концепций. Арендуют разные площади — от 50 до 300 кв. м, — рассказал директор Агентства регионального развития Ильшат Хамитов.

По словам собеседника издания, рынок арендатора не упал, а просто видоизменился. «Если в общепите раньше, до СВО и ковида, было много заявок на премиальные рестораны, то сейчас это бюджетные столовые и кафе. То же самое происходит с продуктовым и другим ретейлом, мы закрыли несколько сделок для дискаунтеров «Моя цена». Сейчас магазинов такого формата больше, они вариативнее. И это касается всех остальных индустрий, например мебельного производства — актуальны дешевые шоурумы, а не премиальные. Везде идет упор на бюджетный продукт», — заключил эксперт.

