В Татарстане в феврале число сделок по продаже жилья выросло на 24%

В Татарстане по итогам февраля совершили более 7,1 тыс. сделок по купле-продаже жилья, тогда как в январе — 5,7 тысячи. Таким образом, за месяц количество сделок увеличилось на 24,3%, согласно данным Управления Росреестра по РТ.



Из общего числа февральских сделок зарегистрированы 2,4 тыс. договоров, 2,1 тыс. — с использованием банковской ипотеки, включая земельные участки. Всего в Татарстане в январе состоялось 5,9 тыс. сделок по приобретению жилья в ипотеку.

В прошлом месяце официально зарегистрировали 6,2 тыс. сделок купли-продажи земельных участков, из которых 916 — в Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре 2022 года жители Татарстана совершили 7,3 тысячи сделок купли-продажи жилья, в январе сокращение составило 21,6%.

В Казани спрос на вторичное жилье к марту 2023 года снизился на 13,8%. Предложение вторичного жилья в России выросло на 24,1% по сравнению с тем же месяцем 2022 года на фоне упавшего спроса на эту категорию недвижимости. Спрос на покупку квартир во вторичном фонде по сравнению с январем 2023-го вырос на 1,5%. Показатели спроса за год снизились на 3,7%.



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Маргарита Головатенко