«Реестр стартапов Татарстана будет создан в ближайшие месяцы»: Хайруллин исполняет «хотелку» Шадаева

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в Татарстане собираются утвердить порядок формирования и ведения реестра стартапов в сфере информационно-коммуникационных технологий. Создание подобных реестров еще в октябре 2022 года анонсировала российская Минцифра — для предоставления отсрочки сотрудникам стартапов от частичной мобилизации.

«В настоящее время мы прошли согласование нормативно-правовых актов от Минцифры Российской Федерации»

Формировать и вести реестр стартапов в электронном виде будет республиканская Минцифра. Для попадания туда организация должна подать заявление в соответствующий раздел платформы «Мои субсидии», который пока находится на стадии разработки. В документе стартап должен будет указать название, ИНН, код вида экономической деятельности, дату регистрации, размер дохода, полученного с момента создания организации, контакты, а также представить презентацию с информацией о бизнес-модели, компетенциях команды, конкурентах и преимуществах перед ними, проектах, действующих и находящихся на стадии разработки, продуктах и услугах. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней с даты его размещения.

Стартапу могут отказать во включении в реестр при наличии следующих оснований:



несоответствие организации классам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности: 62 — «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги», и 63 — «Деятельность в области информационных технологий»;

регистрация организации за пределами Татарстана;

превышение срока регистрации организации, составляющего более трех лет с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании организации;

превышение размера дохода в миллион рублей с момента создания организации.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Если стартап попадет в реестр, то его могут исключить при выявлении одного или нескольких условий:

превышение срока регистрации организации, составляющего более трех лет с момента внесения записи в ЕГРЮЛ;

превышение размера дохода в миллион рублей с момента создания организации;

внесение в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности организации;

прямое участие России, субъекта или муниципального образования в деятельности организации, если доля такого участия составляет более 50%. Исключение составляют государственные и муниципальные бюджетные, автономные и казенные учреждения, а также автономные некоммерческие организации;

вступление в законную силу решения суда о признании организации банкротом;



изменение юридического адреса и регистрация за пределами Татарстана;

изменение основного вида деятельности на деятельность, не связанную с IT;

наличие у лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа организации, неснятой или непогашенной судимости.

Отмечается, что организация вправе повторно представить заявление после устранения причин, в связи с которыми ей отказано в его удовлетворении. Актуализация реестра осуществляется ежегодно, до 1 апреля.

В Минцифре Татарстана «Реальному времени» сообщили, что реестры стартапов создаются в регионах России в соответствии с постановлением правительства РФ №1729 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий» от 30 сентября 2022 года.

— Реестр стартапов в Республике Татарстан будет создан в ближайшие месяцы. Ответственный за эту работу — Министерство цифрового развития РТ. В настоящее время мы прошли согласование нормативно-правовых актов от Минцифры Российской Федерации и в течение двух недель ждем согласования от Кабинета министров РТ, — сообщили в пресс-службе министерства .

«Нам хотелось бы как-то убедиться, что компании действительно готовы создавать проекты в IT»

Глава Минцифры Максут Шадаев говорил о создании реестров стартапов в регионах больше пяти месяцев назад — в начале октября 2022 года. По его словам, министерство будет просить власти сделать это в течение одного-двух месяцев.

По задумке, такие реестры нужны для того, чтобы сотрудники организаций смогли претендовать на отсрочку от частичной мобилизации. На момент заявления Шадаева список был создан лишь в Москве.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

— Нам хотелось бы как-то убедиться, что компании действительно готовы создавать проекты в IT, — добавил он.

По данным ComNews, подобные реестры спустя почти полгода так нигде и не созданы. Например, в Белгородской области сообщили, что от Минцифры России не поступало методических рекомендаций и сведений о дальнейшем регулировании вопроса по предоставлению мер поддержки для стартапов.

— В случае выявления необходимости расширения региональных мер поддержки ИТ-организаций правительством Белгородской области будет рассмотрен вопрос о создании регионального реестра стартапов, — рассказал представитель Минцифры Белгородской области. Об этом же сообщили в Красноярском крае.

Между тем Шадаев в начале февраля уточнил, что создание такого реестра — право, но не обязанность субъекта Федерации.

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Дарья Пинегина