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Озеро Кабан защитят от вредных промышленных сбросов

13:10, 21.03.2023 15

Больше всего татарстанских гидрометеорологов беспокоит состояние озера Средний Кабан

Озеро Кабан защитят от вредных промышленных сбросов
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Правительство Татарстана готово направить обращение в Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству с предложением присвоить озеру Кабан статус водного объекта рыбохозяйственного значения. Об этом заявил вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ. В случае одобрения природоохранные надзорные органы смогут воздействовать на недобросовестные предприятия, сбрасывающие стоки в водоемы Кабана. Последний раз мор рыбы случился летом 2021 года. Детали — в материале «Реального времени».

За озеро Кабан вступились гидрометеорологи

Гражданская инициатива об установлении правового охранного режима для системы озер Кабан прозвучала на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ. Правда, с ней выступили не экологические активисты, как это часто бывает, а начальник ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ» Сергей Захаров.

Фото: tatarstan.ru

В заключение своего выступления он предложил правительству Татарстана обратиться в Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству с предложением присвоить озеру Кабан статус водного объекта рыбохозяйственного значения, что предусмотрено федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». В этом случае промышленные предприятия не смогут безнаказанно сбрасывать стоки в систему озер Кабан, находящихся в черте города.

Это еще и объект культурного наследия

Больше всего татарстанских гидрометеорологов беспокоит состояние озера Средний Кабан. По словам Сергея Захарова, это озеро напрямую сообщается Монастырской протокой с Куйбышевским водохранилищем, куда перекачиваются стоки при помощи насосных станций №1.

— Мы проводим ежедневные наблюдения на озере Кабан, где стоит станция контроля качества воды. Но озеро Кабан не имеет статуса водного объекта рыбохозяйственного значения. Хотя там водится промысловая рыба — сазан, щука, карась. Это не позволяет природоохранным контрольным органам применять меры к хозяйствующим субъектам, которые осуществляют сбросы в Средний Кабан, — рассказал спикер.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Кроме того, озеро Средний Кабан — это и еще и объект культурного наследия, где регулярно проходит любительский лов, проводятся соревнования по рыбной ловле, добавил он.

Какую категорию защиты присвоят Кабану?

При этом Куйбышевское водохранилище юридически защищено от вредных сбросов, так как имеет высшую категорию водного объекта рыбохозяйственного значения, заметил Захаров. По аналогии с этим он считает необходимым придать охранный статус и озеру Кабан. Для этого правительство должно обратиться с заявлением в комиссию Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в Самаре.

— При этой организации есть территориальная комиссия, которая может принять решение о присвоении статуса и позволит сохранить ценный водный объект, — заключил начальник ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ».

До этого уже предпринимались попытки установить юридическую защиту для Кабана, но ничего не получилось.

— Мы обращались, но наши ресурсы недостаточны, — сообщил Сергей Захаров.

В ответ вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин как глава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ поддержал данное предложение.

Отметим, что федеральное законодательство предусматривает установление трех категорий — высшей, первой и второй. Это зависит от нескольких факторов, а значит, и степень ответственности за выбросы будет выше. Какую из них предлагается присвоить Кабану, не уточнялось. Вероятно, это будут определять при подготовке обращения в федеральное ведомство.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в последний раз громкий инцидент с замором рыбы в озере Кабан случился летом 2021 года. Тогда специалистами Минэкологии РТ был установлен факт гибели рыбы на озере Средний Кабан, сообщала пресс-службе ведомства. Первыми забили тревогу жители Казани, которые жаловались на испорченную воду и всплывшую мертвую рыбу. Казанцы подозревали, что в протоку между улицами Мостовой и Воскресенской местные предприятия «сливают какую-то отраву»: трава покрылась чем-то белым, в ней и в самом озере было много мертвой рыбы. Но сброс сточных вод не был выявлен.

Луиза Игнатьева
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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 комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 21 мар
    Опять? в который раз? ну несмешили бы все грозятся обещают лет сто уже и что толк уот этих словв ну кроме того чтоуважения к этим начлаьникам нет ни грош.
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    Анонимно 21 мар
    Если статус озера изменится, то ситуация резко поменяется тоже и в лучшую сторону.
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  • Анонимно 21 мар
    наконец-то дошло и до нас, что экология должна быть на первом месте
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    Анонимно 21 мар
    дошло? прокабан лет 100 говорят а толку? ваша эколгия лжденаука.
    Прсото законы надо соллюдать азхащищщать ненадо ЗАКОНЫ надо выпогять а тех кто не хочет карать и принуждать к жизнипо закону а защищать кабан не надо..на этой ненужной захите ручные эколги столько бабла напилят

    Просто законы надо исполнять ивсе атех кто не хочеьт САЖАТЬс конфискацией!! а эколгия это лженаука типа астрологии
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    Анонимно 21 мар
    дошло до нас давно, а до дела не дошло еще
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    Анонимно 21 мар
    каккккое дело у вас одни слова слова слова
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  • Анонимно 21 мар
    там много уток, если бы дело было плохо - их бы не было
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    Анонимно 21 мар
    рыбы дохнут это факт и вода вонняет
    мы не утки
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    Анонимно 21 мар
    вы рыба?
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    Анонимно 21 мар
    не надо тролить как вонял кабан так и будет вонять при вас
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    Анонимно 21 мар
    Лебеди и водные крысы там тоже круглый год
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  • Анонимно 21 мар
    Да, нужно оздоравливать Кабан. И начать вычищать озеро от многометровых иловых отложений.
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    Анонимно 21 мар
    там бутылок и просто разно мусора полно, люди ведут себя как вандалы а хотят чистоты.
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  • Анонимно 24 мар
    "Озеро Кабан защитят от вредных промышленных сбросов"-
    нас, жителей бы ещё кто защитил
    Один распил- посмотрите на этих защитников и неподкупных тетушек из строгих контрольных "органов"
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  • Анонимно 25 мар
    "Если статус озера изменится, то ситуация резко поменяется тоже и в лучшую сторону." -
    - резко поменяется только статус ( цена откупа ) проверяющих и ничего более....
    Эх, молодежь, какие вы наивные . мне только завидовать.... подпись , --- Бабай 1940г.
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