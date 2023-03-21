Озеро Кабан защитят от вредных промышленных сбросов

Больше всего татарстанских гидрометеорологов беспокоит состояние озера Средний Кабан

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Правительство Татарстана готово направить обращение в Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству с предложением присвоить озеру Кабан статус водного объекта рыбохозяйственного значения. Об этом заявил вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ. В случае одобрения природоохранные надзорные органы смогут воздействовать на недобросовестные предприятия, сбрасывающие стоки в водоемы Кабана. Последний раз мор рыбы случился летом 2021 года. Детали — в материале «Реального времени».

За озеро Кабан вступились гидрометеорологи

Гражданская инициатива об установлении правового охранного режима для системы озер Кабан прозвучала на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ. Правда, с ней выступили не экологические активисты, как это часто бывает, а начальник ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ» Сергей Захаров.

Фото: tatarstan.ru

В заключение своего выступления он предложил правительству Татарстана обратиться в Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству с предложением присвоить озеру Кабан статус водного объекта рыбохозяйственного значения, что предусмотрено федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». В этом случае промышленные предприятия не смогут безнаказанно сбрасывать стоки в систему озер Кабан, находящихся в черте города.

Это еще и объект культурного наследия

Больше всего татарстанских гидрометеорологов беспокоит состояние озера Средний Кабан. По словам Сергея Захарова, это озеро напрямую сообщается Монастырской протокой с Куйбышевским водохранилищем, куда перекачиваются стоки при помощи насосных станций №1.

— Мы проводим ежедневные наблюдения на озере Кабан, где стоит станция контроля качества воды. Но озеро Кабан не имеет статуса водного объекта рыбохозяйственного значения. Хотя там водится промысловая рыба — сазан, щука, карась. Это не позволяет природоохранным контрольным органам применять меры к хозяйствующим субъектам, которые осуществляют сбросы в Средний Кабан, — рассказал спикер.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Кроме того, озеро Средний Кабан — это и еще и объект культурного наследия, где регулярно проходит любительский лов, проводятся соревнования по рыбной ловле, добавил он.

Какую категорию защиты присвоят Кабану?

При этом Куйбышевское водохранилище юридически защищено от вредных сбросов, так как имеет высшую категорию водного объекта рыбохозяйственного значения, заметил Захаров. По аналогии с этим он считает необходимым придать охранный статус и озеру Кабан. Для этого правительство должно обратиться с заявлением в комиссию Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в Самаре.

— При этой организации есть территориальная комиссия, которая может принять решение о присвоении статуса и позволит сохранить ценный водный объект, — заключил начальник ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ».

До этого уже предпринимались попытки установить юридическую защиту для Кабана, но ничего не получилось.

— Мы обращались, но наши ресурсы недостаточны, — сообщил Сергей Захаров.

В ответ вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин как глава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ поддержал данное предложение.

Отметим, что федеральное законодательство предусматривает установление трех категорий — высшей, первой и второй. Это зависит от нескольких факторов, а значит, и степень ответственности за выбросы будет выше. Какую из них предлагается присвоить Кабану, не уточнялось. Вероятно, это будут определять при подготовке обращения в федеральное ведомство.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в последний раз громкий инцидент с замором рыбы в озере Кабан случился летом 2021 года. Тогда специалистами Минэкологии РТ был установлен факт гибели рыбы на озере Средний Кабан, сообщала пресс-службе ведомства. Первыми забили тревогу жители Казани, которые жаловались на испорченную воду и всплывшую мертвую рыбу. Казанцы подозревали, что в протоку между улицами Мостовой и Воскресенской местные предприятия «сливают какую-то отраву»: трава покрылась чем-то белым, в ней и в самом озере было много мертвой рыбы. Но сброс сточных вод не был выявлен.