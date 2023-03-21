«Коммерсантъ»: поставщики риса уведомили сети о повышении цен на 10–30% из-за неурожая

В России возможно подорожание цен на рис — производители рисовой крупы уведомили торговые сети о повышении цен из-за проблем с урожаем, сообщает «Коммерсантъ» с ссылкой на источники среди поставщиков.

В «Ленте» изданию подтвердили, что получали уведомления о повышении цен на рисовую крупу на 15—30% в зависимости от производителя.

Представитель гипермаркета сообщил, что все заявки находятся на этапе рассмотрения, так как магазин не готов транслировать повышение цен на потребителя. Источник в другой сети также заявил, что два производителя уведомили о повышении цен на рисовую крупу с 27 марта на 8—19%. Однако решения о пересмотре цен пока не приняты.

По данным «Руспродсоюза», в середине марта рисовая крупа первого сорта в опте стоила в среднем 64,13 тыс. руб. за тонну против 51,6 тыс. руб. годом ранее и 63,7 тыс. руб. в феврале.

Фото: pixabay.com

Производители крупы считают, что рост, вероятно, приведет к снижению спроса на российский рис, что заставит часть покупателей перейти на гречневую крупу, которая остается более доступной.



В Минсельхозе, в свою очередь, заверили, что качество риса и объем урожая 2022 года полностью соответствуют потребностям российских переработчиков, а цены на сырье и крупы стабильны и основания для их роста в этом сезоне отсутствуют.

Добавим, что весной 2022 года в Краснодарском крае произошла авария на Федоровском гидроузле, который обеспечивал влагой большую часть рисовых полей региона, из-за чего валовый сбор риса снизился на 24%, до 650 тыс. тонн. А больший процент выбраковки риса приведет к увеличению его стоимости.

В прошлом году Россия с 1 июля по 31 декабря 2022 года запретила экспорт риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот. Решения были направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки.

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Илина Хакимова