Выручка самозанятых в Татарстане за три года выросла в 18 раз — до 75 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самозанятые Татарстана за три года увеличили выручку в 18 раз: к началу 2023 года предприниматели заработали в общей сложности 75 млрд рублей, тогда как по состоянию на 1 января 2020 года выручка составляла 4,1 млрд рублей, сообщили в Минэкономики республики.



За время действия специального налогового режима количество самозанятых Татарстана увеличилось в четыре раза: на 1 января 2020-го их насчитывалось 61,9 тыс. человек, а на 1 января этого года — 234,2 тыс. На сегодняшний день самозанятыми являются 247 тыс. человек.

В 2019 году Татарстан определили как один из четырех пилотных регионов, в которых в качестве эксперимента запустили специальный налоговый режим — «Налог на профессиональный доход». Самозанятым доступны финансовые меры господдержки, среди которых льготные микрозаймы и поручительства. Республиканские самозанятые могут получить информационно-консультационную поддержку в центре «Мой бизнес». Для них действует ряд преференций — осуществление на добровольной основе страховых взносов и освобождение от ведения отчетности и заполнения декларации, поскольку все взаимодействие с налоговым органом осуществляется через приложение «Мой налог».

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Татарстане по итогам 2022 года зарегистрировали 234,2 тысячи самозанятых. Их суммарный задекларированный доход с начала года составил 31,4 млрд рублей.

Власти Казани сократили финансирование программы поддержки малого и среднего предпринимательства, рассчитанной на 2020—2024 годы. С изначальных 147,34 миллиона сумма упала до 100,59 миллиона рублей.



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Маргарита Головатенко