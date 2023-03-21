Владимир Путин пригласил делегацию спортсменов из Китая в Казань на турнир «Игры будущего»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия ждет делегацию спортсменов из Китая в Казани на турнире «Игры будущего». Об этом пишет «РИА Новости».

Также глава государства предложил Поднебесной принять вторые Игры.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Фиджитал-игры» — новый формат киберспорта, который совмещает в себе цифровые и традиционные состязания. В программу соревнований входят пять дисциплин: турниры по Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), Warface в сочетании с лазертагом и соревнования по скоростному прохождению игр.

Первые киберспортивные «Игры будущего» пройдут в Казани в 2024 году. Призовой фонд соревнований составит $25 млн. Как рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, заинтересованность в участии в турнире подтвердили 29 стран и их может быть гораздо больше.

В начале марта федерация фиджитал-спорта Татарстана первой в России получила государственную аккредитацию.



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Айрат Назипов