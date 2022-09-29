Итоги дня: задача мобилизованных, в состав России войдут новые регионы, Финляндия закрыла границу
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 29 сентября:
- В Кремле 30 сентября в 15.00 подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России. Также состоится объемное выступление президента страны Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Напомним, с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России.
- Чрезвычайные ситуации на «Северных потоках» произошли в особой экономической зоне (ОЭЗ) Дании и Швеции, полностью контролируемой службами США, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Это те самые натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением, которые полностью контролируются американскими спецслужбами <...> которые полностью контролируют там обстановку».
- В НАТО также прокомментировали ЧП. Там заявили, что повреждение труб газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» является преднамеренной диверсией. По мнению Североатлантического альянса, такие утечки создают риски для судоходства и наносят существенный ущерб окружающей среде: «Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единым и решительным ответом». В Nord Stream AG заявили, что утечка газа на «Северном потоке — 1» прекратится в понедельник.
- Кабинет министров Финляндии одобрил закрытие границы для российских туристов. Запрет вступит в силу в полночь 30 сентября. Исключение сделано для россиян, прибывающих в Финляндию, например, по семейным обстоятельствам, учебе, работе или на лечение.
- Аварийный мост через озеро Нижний Кабан в Казани демонтируют. На его месте построят новый — меньшей длины, но большего габарита проезжей части. Открыть движение по новому мосту планируется уже в 2023 году. На левой проезжей части предусмотрены тротуар шириной 3 м и две велодорожки шириной по 1 м, четыре полосы движения по 3,5 м. На правой проезжей части проложат тротуар шириной 3 м, три полосы движения для машин по 3,5 м и одну полосу движения шириной 3,75 м. Это позволит увеличить пропускную способность участка дороги с мостом и уменьшить простои автотранспорта на данном направлении.
- В Казани отопление начало поступать в 809 объектов социальной сферы и 4 471 многоквартирный дом. Это 95,1% и 81,38% соответственно. Всего в планах пустить отопление в 5,5 тысячи жилых и зданий.
- Правительство России получило право на введение запрета на грузоперевозки по России для компаний из недружественных стран. При его утверждении правительству нужно определить срок его действия, список государств, которые ввели против РФ запрет на грузоперевозки, виды перевозок, на которые распространяется запрет, условия, при которых он не применяется.
- Исполком Казани утвердил план основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе в Вооруженных силах России в 2022/2023 учебном году. В течение учебного года в рамках подготовки граждан организуют обучение граждан по основам военной службы, проведут слеты, соревнования, конкурсы и олимпиады, а также обеспечат участие учащихся призывного возраста в днях открытых дверей в военных образовательных учреждениях с показом боевой техники, навыков владения оружием, приемов рукопашного боя, размещения и быта военнослужащих. В сентябре 2022 года — июне 2023-го планируется проведение учебных сборов по основам военной службы с учениками 10-х классов школ.
- Набережночелнинский горсуд вынес приговор руководителям ООО «ТД КамаАгро» по делу с ущербом в 129 млн рублей. Оба признаны виновными в обмане 16 фермерских хозяйств из Казахстана при умышленном неисполнении договоров на поставку племенных коров и быков в 2018—2019 годах и наказаны реальными сроками. Так, учредителя и менеджера по продажам «КамаАгро» Раиля Шаймарданова взяли под стражу в зале суда, он наказан 3,5 года колонии общего режима.
- Благоустройство территории памятника татарскому певцу Рашиту Вагапову в сквере Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая оценили в 13,68 миллиона рублей. Там уже заметны следы проводимых работ, хотя поиск подрядчика только объявили. Рядом с монументом появилось длинное гранитное сооружение, вероятно, основа будущей скамьи. Стоит отметить, что на установку памятника и приведение в порядок сквера выделили 6,8 миллиона рублей, то есть в два раза меньше, чем на благоустройство площади вокруг него.
- Прокуратура Татарстана объявила тендер на покупку трехкомнатной квартиры в Советском районе Казани, в домах по улицам А. Камалеева, Г. Кариева или Тулпар. Начальная цена закупки — более 11,6 млн рублей. Жилье приобретается для нужд республиканской прокуратуры, и после заключения госконтракта квартира будет отнесена к специализированному жилищному фонду России. Дом должен быть сдан в эксплуатацию не ранее 2019 года, а площадь квартиры — не менее 95,5 м2, высота потолков — от 2,5 метров. Рассматриваемые варианты — все, кроме первого и последнего этажей.
- «Этот документ пока декларативный, а его нужно сделать прикладным, работающим», — настаивал президент Татарстана Рустам Минниханов на переписывании требований к субъектам «грантовой» системы импортозамещения в стране. На очередном заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» презентовали условия распределения безвозмездных грантов по федеральной программе стоимостью 10 млрд рублей. Как ни хвалили оператора программы АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» за выбивание ресурсов у Минфина РФ, но еще больше просили ее «приземлить», чтобы бизнес мог «расписаться в получении денег», а «не ходить вокруг да около». Подробности — в материале «Реального времени».
- За январь — июнь 2022 года в Татарстане совершили 461,1 миллиона операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт. Это на 10% больше, чем за первое полугодие прошлого года.
Ключевые события 218-го дня специальной военной операции на Украине и 9-го дня частичной мобилизации в России:
- Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности — обсуждалась организация частичной мобилизации. Глава государства обратил внимание, что по этому вопросу от граждан поступают обращения. «Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь — по тем гражданам, кому, например, полагается отсрочка», — указал он, попросив Генпрокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал.
- Как сообщили в Минобороны России, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации военнослужащие приступили к боевому слаживанию в составе подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач: «После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления».
- Президент Татарстана поручил правительству обеспечить каждого мобилизованного из республики аптечкой с набором всех необходимых лекарств, а также спальными мешками с ковриками. Мобилизационная комиссия продолжает свою ежедневную работу. По итогам заседаний в оперативном порядке вся информация доводится до Минниханова.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня заявил, что гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», запрещен выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. Однако в Минобороны опровергли информацию об ограничении передвижения для военнообязанных: «Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов».
- В Астраханской области развернут временный пункт частичной мобилизации на контрольно-пропускном пункте «Караузек» на российско-казахстанской границе. Как сообщили местные власти, сейчас там образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны и среди ожидающих выезда — масса мужчин призывного возраста.
- В Казани создадут штаб поддержки семей мобилизованных, он будет взаимодействовать с родственниками получивших повестку. Как сообщил его глава мэр города Ильсур Метшин, штаб сначала проанализирует потребности мобилизованных и в ближайшее время определит перечень мер поддержки. Он отметил, что что с каждой семьей установят связь, а к работе привлекут все городские службы и благотворительный фонд «Добрая Казань».
- Мобилизованным в Татарстане планируют предлагать вакцинироваться от гриппа и COVID-19, рассказал замглавы Минздрава республики — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков: «Единственный момент сейчас, мы решаем, каким образом это все-таки лучше будет сделать. То есть мы будем предлагать вакцинацию мобилизованного персонала от гриппа, дальше, возможно, от новой коронавирусной инфекции, и дальше — согласно формулярам, которые нам будут поступать по линии».
- Владимир Жаворонков также рассказал о мобилизации медработников Татарстана. Их число пока не уточняется: «Я вам по цифрам сейчас не могут сказать, потому что такая работа ежечасно ведется. Безусловно, Татарстан не останется в стороне. Все задачи, которые поставлены перед медицинскими работниками в части их присутствия в качестве мобилизованных, будут выполнены в полном объеме».
- Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова опубликовала письмо к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать жителям региона отсрочку от частичной мобилизации и других призывов, чтобы за это время республика смогла сделать из ребят настоящих воинов: «Исходя из объявленных цифр — 300 тысяч, и из количества субъектов Российской Федерации, Дагестан так же, как и Чечня, выполнил план по мобилизации. Я и мой народ хотели бы также предложить вам, с учётом того, что из трёхмиллионного населения уже находятся на передовой более трёх тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов. В течение шести месяцев мы обещаем вам профессионально подготовить дагестанских ребят в учебных центрах. Очень просим Вас рекомендовать нам таких опытных инструкторов, которые смогли бы в течение этих шести месяцев подготовить настоящих воинов».
- Людям, имеющим бронь, выдадут удостоверение об отсрочке от призыва по частичной мобилизации. Как уточнили на портале Объясняем.рф, бронь закрепляется за должностью, а не за конкретным человеком. Если сотрудник решит уволиться или его переведут с забронированного поста, то он потеряет право на отсрочку.
- Что касается самой спецоперации ан Украине, то за сутки высокоточным ударом ВКС России по позициям подразделений иностранных наёмников «Иностранный легион» в районе населённого пункта Николаевка ДНР уничтожено до 80-ти боевиков. Также в результате огневого поражения пункта временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск Харьковской области уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих и 14 единиц военной техники.
- Всего с ее начала уничтожено: 307 самолетов, 155 вертолетов, 2107 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5147 танков и других боевых бронированных машин, 855 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3439 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5973 единицы специальной военной автомобильной техники.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Дарья ПинегинаОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым