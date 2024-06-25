В вузах Татарстана растет количество бюджетных и целевых мест — на 5,5% за три года

Фото: Динар Фатыхов

Приемную кампанию в вузы Татарстана в этом году отличает рост числа бюджетных мест и новый механизм целевого обучения, рассказывали сегодня на брифинге в кабмине РТ министр образования республики и ректоры крупных вузов. Об особенностях приема в учебные заведения в 2024 году — в материале «Реального времени».



Рост количества бюджетных мест

Приемная кампания в Татарстане стартовала 20 июня. Вузы могут самостоятельно устанавливать сроки подачи документов за исключением рамок, установленных правительством. Об этом на брифинге сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

В первую очередь министр озвучил число бюджетных мест. Так, в этом году чуть более 22 тысяч абитуриентов могут поступить в учебные заведения на безвозмездной основе. За последние три года в Татарстане количество бюджетных мест в вузах возросло на 5,5%.

Больше всего бюджетных мест выделили по направлению «Педагогика» — 2704 места. Следом идут профили «Информатика и вычислительная техника» (1808 мест) и «Электро- и теплоэнергетика» (1527 мест).

Ильсур Хадиуллин также напомнил, что результаты ЕГЭ школьников действительны в течение четырех лет, а с этого года абитуриенты могут подавать заявления сразу в пять вузов на пять специальностей.

При этом в Татарстане значительно возросла стоимость обучения для студентов на контрактной основе. Больше всего подорожали гуманитарные науки. Свой ценовой рекорд здесь побил КФУ. К примеру, плата за год для специальности «Реклама и связи с общественностью» возросла на 61%.

Новый механизм целевого обучения

В ходе брифинга министр также сообщил, что в 2024 году в России изменился механизм поступления на этот формат образования. Весь процесс приема целевиков будет протекать на платформе «Работа в России».

До появления нового механизма абитуриенты самостоятельно обращались в организации для заключения договора о целевом обучении. Зачастую работодателю такой формат не подходил, и выпускнику приходилось искать новое место.

С этого года работодатели самостоятельно не позднее 10 июня обязаны публиковать свои предложения о целевом обучении на портале, сообщил министр. Абитуриенты будут их просматривать и оставлять заявки на подходящие варианты.

На данный момент на портале опубликовано более 1,5 тысячи предложений от работодателей.

Больше всего бюджетных мест в КФУ, меньше — в КГМУ

Что касается ситуации в конкретных вузах, больше всего бюджетных мест в этом году выделил КФУ — 7499, отметил министр. Еще 4092 студента на бесплатную основу примет КНИТУ, и 2700 — КАИ. Меньше всего бюджетных мест в КГМУ — 508.



В целом по Татарстану число мест на любую форму обучения растет. Так, КФУ в этом году примет 15,7 тысячи абитуриентов, КГАСУ — 1,5 тысячи, КАИ — 5,2 тысячи. Всего, согласно планам, в республиканские вузы в этом году поступят 148,1 тысячи выпускников.

При этом, по словам ректора КНИТУ Юрия Казакова, в университете, в отличие от других вузов, целенаправленно снизили контрольные цифры приема абитуриентов:

— Сегодня говорили о том, что контрольные цифры приема растут. По нашему университету ситуация несколько иная. И это подчеркивает целенаправленная стратегия менеджмента вуза. Мы в этом году целенаправленно снизили контрольные цифры приема по бакалавриату и специалитету на 261 место. Моя задача, как руководителя университета, сделать химико-технологическое образование в КНИТУ элитарным.

Елизавета Пуншева