В России зафиксировали рекордное количество стобалльников на ЕГЭ по физике

Фото: Максим Платонов

В этом году рекордное число выпускников — 769 человек из 72 субъектов России — сдали ЕГЭ по физике на максимальный балл. Об этом сообщается в совместной презентации Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Число участников ЕГЭ, сдавших экзамен по физике на 60 и более баллов, выросло на 30%. Кроме того, втрое снизилась доля участников, не преодолевших минимальный порог в 36 баллов: с 5,85% до 1,96%.

Экзамен по физике прошел 4 июня, а по всей стране его сдала 91 тысяча выпускников.

Ранее президент РАН Геннадий Красников заявил, что в стране прослеживается снижение количества сдающих физику учеников, что негативно сказывается на кадровой обстановке в науке государства.