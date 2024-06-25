В Казани пройдет федеральный этап ярмарки трудоустройства «Работа России»

Фото: Максим Платонов

Казань 28 июня примет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России». Мероприятие пройдет с 10.00 до 14.00 в парке имени Горького. Там жители города смогут ознакомиться с востребованными направлениями на рынке труда и пройти экспресс-собеседования с работодателями, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Участники мероприятия также получат возможность узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по другой профессии. В ярмарке могут принять участие все желающие.

В середине апреля региональный этап ярмарки трудоустройства посетили более 12 тысяч татарстанцев. Мероприятия проходили на 46 площадках одновременно. Вакансии для работы были представлены 604 работодателями.

Разиль Самигуллин