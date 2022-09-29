Рустам Минниханов: «Санкции будут усиливаться — все закончится, когда у нас будет все свое»

«Этот документ пока декларативный, а его нужно сделать прикладным, работающим», — настаивал Рустам Минниханов на переписывании требований к субъектам «грантовой» системы импортозамещения в стране. Сегодня на очередном заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» презентовали условия распределения безвозмездных грантов по федеральной программе стоимостью 10 млрд рублей. Как ни хвалили оператора программы АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» за выбивание ресурсов у Минфина РФ, но еще больше просили ее «приземлить», чтобы бизнес мог «расписаться в получении денег», а «не ходить вокруг да около». Подробности — в материале «Реального времени».

Безвозмездные гранты до 250 млн рублей за одно изделие

Главной темой повестки заседания совета директоров стала презентация федеральной системы выдачи грантов, предназначенных для локализации иностранного оборудования и технологий в России. Правила их выдачи определены постановлением правительства РФ №392 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» в целях создания инструментов доработки продукции технологических компаний под требования крупных корпораций», принятым 17 марта этого года.

Идеологом программы является АНО «Инновационный инжиниринговый центр» (Иннопрактика), а техническим оператором — АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций». Основной посыл — поставить импортозамещение критически важных компонентов и оборудования на «грантовую» основу. Производители могут получить безвозмездный транш от 25 до 250 млн рублей на выпуск одного изделия. Общая стоимость программы на предстоящие три года составила 10 млрд рублей. Ожидается, что эта сумма вырастет до 42 млрд рублей до 2030 года.

О том, как местным поставщикам встроиться в федеральную грантовую систему, сначала доложил генеральный директор АНО «Инновационный инжиниринговый центр» Николай Колпаков. С самого начала он дал понять, что выдача грантов происходит не привычным способом — подал заявку на конкурсный отбор и ждешь результата. Здесь абсолютно другой подход. По его словам, федеральное финансирование открывается при условии, что у будущего грантового проекта есть заказчик в лице крупной корпорации и поставщик в лице производителя-изготовителя. Для отбора и экспертизы грантовых проектов в рамках АНО «Инновационный инжиниринговый центр» создана четырехуровневая система контроля. Основными партнерами центра являются 12 крупнейших российских корпораций, среди которых «Газпром», «Роснефть», «Транснефть», «Норникель», РЖД (они являются соучредителями центра, — прим. авт.).

Фото: president.tatarstan.ru

Корпорации переводят контракты на 5 трлн рублей в Россию

По сути, корпорации и могут стать первыми заказчиками для будущих грантополучателей, если смогут по их техническим заданиям изготовить изделия взамен западных и внедрить их в серийное производство. По словам Колпакова, сейчас крупные корпорации переводят заказы, размещенные на Западе, на территорию России и подбирают подходящих поставщиков.

— Мы уже сейчас прошли большой путь с ПАО «Газпром», и благодаря этому механизму из-за пределов России на территорию страны удалось перенести крупнейший контракт на изготовление серии газодобывающих платформ класса А для разработки шельфового месторождения, — привел он яркий пример импортозамещения.

По его словам, в рамках первого задания размещено заказов на 73 млрд рублей. «Мы уверены, что российская промышленность справится с этим заданием, — полагает Колпаков. — Тут же идут пересечения с несколькими другими корпорациями. Так с «Норникелем» идут обсуждения по замене крановых механизмов в порту Дудинка».

В целом перед оператором стоит задача перенести в Россию заказов на 5 трлн рублей до 2030 года, отметил спикер. Эту гигантскую сумму он объяснил тем, что «зависимость от зарубежных решений у корпораций была высокая», а при объединении заказов механизм грантов «покажет жизнеспособность». Генеральный директор АНО «Инновационный инжиниринговый центр» сообщил, что список заказчиков среди корпораций может расшириться за счет участия «Татнефти», «Ак Барс холдинга» (согласно правилам, им может быть компания, имеющая оборот в 100 млрд рублей»). Пока из татарстанских компаний к ним присоединилось только ПАО «КАМАЗ».



Фото: president.tatarstan.ru

Хватит ли 46 млрд рублей госинвестиций

Рустам Минниханов позитивно воспринял выступление, заявив, что «в стране никогда не было такого механизма». «Мы видим, что санкции будут усиливаться, жизнь будет усложняться. Все это закончится тогда, когда у нас будет все свое. Надо не ходить просить — надо самим разрабатывать», — отметил он.

Этот механизм вызвал сомнения у руководителей промышленного комплекса РТ. Так, глава ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев спросил, достаточно ли 46 млрд рублей госинвестиций в локализацию зарубежных продуктов на 5 трлн рублей, в которых нуждаются в России.

В ответ глава АНО «Инновационный инжиниринговый центр» Николай Колпаков пояснил: конечно, суммы недостаточно, но пока идет тестовый режим, а в будущем он будет расширяться.

Президент Татарстана посоветовал не критиковать новые механизмы федеральной поддержки, а включаться в работу. «Я тоже спросил: почему 100—200 млн рублей на каждое изделие, почему так мало? Но давайте начнем с этого, давайте начнем показывать результат», — поддержал он московского гостя.

— Ребята, кто-нибудь ходил в Минфин России деньги получать? — обратился он к залу. — Это Брестская крепость. Сколько времени она стояла перед немцами? Три месяца? А у нас… — дал понять Минниханов, насколько ценен сейчас каждый инструмент поддержки. — В стране есть такая мощная авторитетная структура, — убеждал он всерьез отнестись к проектам инжиниринга. — Не так много регионов, которые могут участвовать в этой системе. Их всего с десяток. Остальные регионы-реципиенты могут только «перерабатывать» деньги, а мы — выращиваем деньги. Для этого нужны технологии, производства, рабочие места.

«Где вы найдете среди промышленных предприятий корпорации с выручкой в 100 млрд?»

Более детально о «входных» требованиях к получателям грантов рассказал генеральный директор АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» Павел Дворниченко. Во-первых, претендент должен иметь выручку не менее 500 млн рублей и не более 10 млрд, а сумма гранта выделятся на условиях софинансирования в пропорции 50 на 50. «Гранты даются на создание или модернизацию производства для выпуска продукции под конкретные задачи российских корпораций. Заказчик фиксирует технические и стоимостные параметры изделия. В договор с грантополучателем вписывается ТЗ. Срок финансирования — 3 года. За 6 лет с начала выдачи грантов предприятие берет на себя обязательство создать необходимую продукцию и реализовать в пятикратном объеме по отношению к сумме гранта», — рассказал он.

Направления поддержки: все, кроме стройки. Сюда входят НИОКР, испытания, модернизация производства, то есть полный цикл расходов до выхода в серийное производство.

Фото: president.tatarstan.ru

Но претендент не может быть с госучастием, не может быть аффилирован с заказчиком.

— Заключили соглашения с КАМАЗОМ, — рассказал Дворниченко. — Ждем, что они создадут координационный совет для участия в проекте. Хотел бы пригласить корпорации с выручкой 100 млрд рублей и татарстанские предприятия с выручкой от 500 млн до 1 млрд к участию в нашей программе.

«Многие вещи — несуразные»

Требования к заказчикам-корпорациям смутили президента республики. «Где вы найдете среди промышленных предприятий корпорации с такой выручкой? — засомневался Рустам Минниханов. По его словам, эти несуразные требования необходимо адаптировать, сделать так, чтобы гранты были работающими. «Это есть, но не можешь им пользоваться», — посетовал он. «Многие вещи несуразные. Надо немного исправить, мы готовы подключиться», — предложил он.

По его словам, иногда чиновники «столько сил прикладывают, чтобы не получилось, вместо того чтобы сесть и подумать, как получится». «Но у нас терпение есть, умение есть, мы готовы», — повторил президент, напомнив, как ему пришлось «приземлять» постановления №1704 и №1119, которые продлили льготный режим с 5 до 15 лет для управляющих компаний ОЭЗ. Кроме того, главу республики не устраивает, что компаниям с госучастием нельзя участвовать в программе.

— Предлагаю создать рабочую группу, подвинуть эти показатели. Этот документ пока декларативный, надо сделать его прикладным. На примере Татарстана нужно сделать, чтоб это было приемлемо.

Президент республики предложил создать штаб по каждому направлению. «Мы «приземлим» эти документы. КАМАЗ двигается, «Татнефть» подходит по всем направлениям — поручаю Наилю Маганову поработать с коллегами. СИБУР, ТГК-16, «Сетевая компания» — у нас огромное количество проектов с энергетиками, в нефтехимии, нефтепереработке», — перечислил он приоритеты. Глава Минпромторга сообщил, что поставщиками готовы стать ICL, ГМС, КМПО, «Эйдос».

В финале заседания гендиректор ООО «РУСТЕХ» Ленар Фазлыев доложил о технологии безогневой резки металлов, в которой нуждаются почти все промышленные предприятия при демонтаже устаревшего оборудования. С ее помощью можно резать и металл, и бетон без риска возникновения пожара на месте. «Эта технология исключает длительные подготовительные работы, сокращает время на демонтаж. Основные интересанты — производители взрывоопасных веществ, а также те, кто хранит на складе порох и нефтепродукты», — рассказал он.

— Сколько раз на «Туполеве» сталкивались с этой проблемой, приходилось пропаривать объекты, — сокрушался Рустам Минниханов. И попросил дать экспертную оценку гендиректора Казанского порохового завода Александра Лившица. Здесь два года назад приступили к демонтажу устаревших конструкций. «Тогда попробовали эту технологию, резали емкости, где находился опасный продукт. До этого не могли использовать ни сварку, ни пилы. Эта технология позволила нам демонтировать большую емкость. Через 2 недели приступаем к демонтажу очередной чаши. Пока вижу один недостаток — скорость реза небольшая», — ответил Лившиц. На что президент посоветовал взять больше «резаков».

