Полис ОСАГО исключили из списка обязательных документов при регистрации авто

Фото: Дарья Пинегина

Госдума приняла закон об исключении полиса ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто, сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, ОСАГО больше не будет обязательным документом при регистрации транспортного средства. Это относится как к постановке транспорта на государственный учет, так и к случаю регистрации, связанному со сменой владельца авто.

Неделю назад на пленарном заседании Госдумы во втором чтении был принят законопроект, который вносит изменения в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации».

Разиль Самигуллин