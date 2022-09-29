Финляндия закроет границу для российских туристов с 30 сентября

Власти Финляндии приняли решение о запрете въезда в страну туристам из России, об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Пекка Хаависто.



— Правительство приняло принципиальное решение — граница будет закрыта для российских туристов в пятницу, — приводит его слова «РИА Новости».

По его словам, ограничения будут действовать до особого распоряжения. В Хельсинки полагают, что въезд российских туристов в страну угрожает отношениям Финляндии с другими странами.

В шенгенских пограничных правилах, на которых основано решение, содержатся исключения. Так, въезд в Финляндию не закрыт для россиян, приезжающих в страну по семейным обстоятельствам, на лечение, учебу или работу.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне Bloomberg поделился информацией о том, что должностные лица, охраняющие 1300-километровую границу Финляндии с Россией, призвали установить стену, чтобы предотвратить потенциальное неконтролируемое массовое проникновение со стороны РФ. Поясняется, что физический барьер «необходим» для замедления и контроля любых толп. Построив стену, Финляндия присоединится к таким странам, как Литва, Латвия и Польша, в установке барьеров вдоль своих восточных границ.

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Маргарита Головатенко