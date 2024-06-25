Сотрудники МВД за 10 дней выявили в Татарстане 117 родителей и опекунов, не выполняющих свои обязанности

Фото: Максим Платонов

В период с 1 по 10 июня 2024 года в Татарстане прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Защита». Оно было направлено на предупреждение и пресечение преступных посягательств в отношении детей, а также на выявление лиц, совершающих насильственные действия.

— В результате мероприятия выявлено 117 законных представителей, ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних, — подчеркнули в МВД по Татарстану.

Отмечается, что мероприятие проводилось совместно с субъектами профилактики и региональными уполномоченными по правам ребенка. В нем приняли участие 520 сотрудников полиции и 302 представителя субъектов системы профилактики.

Они посетили 1 768 родителей, состоящих на профилактическом учете, и проверили условия проживания 400 взрослых лиц, подпадающих под категории профилактического и списочного учета органов внутренних дел. Также проверили 190 родителей, которые ранее были лишены или ограничены в родительских правах.