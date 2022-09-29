Отопление пущено в 95% социальных учреждений и 4,5 тысячи домов Казани

В Казани отопление начало поступать в 809 объектов социальной сферы и 4 471 многоквартирный дом. Это 95,1% и 81,38% соответственно. Всего в планах пустить отопление в 5,5 тысячи жилых и зданий, сообщает мэрия Казани.

Среди объектов социальной инфраструктуры отопление начало поступать в 380 детских садов, 254 школы, 96 объектов здравоохранения и 35 учреждений культуры. Напомним, сезон подачи тепла в столице Татарстана начался 26 сентября.

По отопительным вопросам, уточняют муниципальные власти, местные жители могут обращаться в городской Комитет жилищно-коммунального хозяйства, систему «Открытая Казань», администрации районов или префектуру «Старый город».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, по данным Минстроя Татарстана на 20 сентября, решение о начале отопительного сезона приняли 37 муниципальных образований республики. Первым стал Черемшанский район — подачу тепла там начали 8 сентября.



В регионе к отопительному сезону по состоянию на 20 сентября полностью подготовлены объекты здравоохранения, образования и соцзащиты. Почти полностью — на 99,9% — подготовлены объекты культуры. Объекты спорта готовы на 99,2%, а молодежные объекты — на 98,1%.



К 20 сентября в Татарстане тепло подано в 62,2% детских садов, на 57,9% объектов здравоохранения, в 54,3% общеобразовательных учреждений, на 42,4% объектов социальной защиты, 27,6% объектов культуры, 23,6% объектов жилищного фонда и 22,9% объектов спорта и молодежи.

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Артем Гафаров