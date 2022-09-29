В Госдуме напомнили о запрете выезда с места жительства состоящим на воинском учете

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещен выезд с места жительства. Такие нормы прописаны в законе о мобилизации, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил о положениях 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Фото: duma.gov.ru

— Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, — написал он в своем telegram-канале.

Все военнообязанные должны руководствоваться этой нормой закона, передает RT.

В Минобороны России на этой неделе уточнили, что ведомство не обращалось к госорганам Казахстана, Грузии и других стран для якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан.



Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов вчера заявил, что граждане, уехавшие из России после объявления о частичной мобилизации, не нарушившие закон, могут вернуться без правовых последствий в любой момент. РФ — правовое государство.



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Татьяна Леухина