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В Госдуме напомнили о запрете выезда с места жительства состоящим на воинском учете

10:36, 29.09.2022 3
В Госдуме напомнили о запрете выезда с места жительства состоящим на воинском учете
Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещен выезд с места жительства. Такие нормы прописаны в законе о мобилизации, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил о положениях 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Фото: duma.gov.ru

— Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, — написал он в своем telegram-канале.

Все военнообязанные должны руководствоваться этой нормой закона, передает RT.

В Минобороны России на этой неделе уточнили, что ведомство не обращалось к госорганам Казахстана, Грузии и других стран для якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов вчера заявил, что граждане, уехавшие из России после объявления о частичной мобилизации, не нарушившие закон, могут вернуться без правовых последствий в любой момент. РФ — правовое государство.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10:51
    У нас частичная мобилизация, в законе говорится об общей. И вчера минобороны давало разъяснение, что при частичной мобилизации выезд с места жительства не запрещен.
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  • Анонимно 11:18
    С места жительства - это как? Из дома? Из квартала? Из муниципалитета? Из региона? Из округа? Из страны?
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    Анонимно 11:40
    По разъяснению минобороны никак не запрещен.
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