Власти Казани утвердили план мероприятий по подготовке граждан к военной службе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполком Казани утвердил план основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе в Вооруженных Силах России в 2022/2023 учебном году. Структурным подразделениям поручено обеспечить получение учащимися образовательных организаций начальных знаний по основам военной службы.

Управление образования, Управление культуры, Комитет по делам детей и молодежи, а также Комитет физической культуры и спорта должны организовать мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, привлечению к занятиям военно-прикладными видами спорта в общеобразовательных организациях, военно-патриотических, молодежных и детских объединениях и учебных пунктах Казани с использованием спортивной инфраструктуры организаций. Также им поручено обеспечить работу действующих спортивно-прикладных и военно-технических секций и клубов и организовать занятия по основам военной службы с гражданами, достигшими 16-летнего возраста, не обучающимися в образовательных организациях.

В течение учебного года в рамках подготовки граждан в Казани организуют обучение граждан по основам военной службы: проведут слеты, соревнования, конкурсы и олимпиады, а также обеспечат участие учащихся призывного возраста в днях открытых дверей в военных образовательных учреждениях с показом боевой техники, навыков владения оружием, приемов рукопашного боя, размещения и быта военнослужащих. В сентябре 2022 года — июне 2023-го планируется проведение учебных сборов по основам военной службы с учениками 10-х классов школ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В рамках военно-патриотического воспитания запланированы следующие мероприятия:

проведение в образовательных организациях уроков мужества, внеклассных мероприятий, посвященных истории Отечества;

проведение смотра-конкурса музеев и уголков боевой славы в образовательных организациях, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

проведение мероприятий по оборонно-массовой и спортивной работе, посвященных Дню защитника Отечества и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

организация социально-патриотической акции «День призывника»;

проведение среди граждан, подлежащих призыву в Вооруженные Силы РФ, соревнований по военно-прикладным и спортивно-техническим видам спорта, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

проведение встреч детей и молодежи с представителями Военного комиссариата Татарстана, военных комиссариатов муниципальных образований республики, а также с ветеранами Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, контртеррористических операций на Северном Кавказе и дней воинской славы;

участие в республиканском слете и мероприятиях военно-патриотических подростковых клубов и отрядов Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»;

участие в акции «Вахта памяти», во Всероссийской молодежно-патриотической акции «Георгиевская ленточка», акции «Бессмертный полк»;

проведение торжественных линеек и мероприятий в честь Дня Победы, парада старшеклассников, чествование ветеранов и тружеников тыла.



До 31 марта 2023 года планируются организация и проведение медосвидетельствования и обследования граждан при первоначальной постановке на воинский учет, лечебно-оздоровительные мероприятия с гражданами 2005 и 2006 годов рождения, включенными в списки №1-3 по результатам первоначальной постановки их на воинский учет, а также признанными временно негодными по итогам призыва на военную службу. В течение учебного года также организуют отдых, оздоровление детей и подростков в лечебно-оздоровительных и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В рамках добровольной подготовки граждан к военной службе предусмотрены следующие мероприятия:

отбор и направление кандидатов для поступления в военные профессиональные образовательные организации Минобороны России;

набор кандидатов и направление их для поступления в суворовские военные училища, военно-музыкальные училища, кадетские корпуса, Нахимовское военно-морское училище;

организация работы клубов, секций, кружков по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта и проведение их слетов;

организация отбора офицеров запаса из числа выпускников вузов на должности преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в школах, профессиональных училищах и учебных пунктах Татарстана в сентябре этого года и в апреле 2023 проведут учебные сборы по основам военной службы. На них отправятся старшеклассники и учащиеся профтехучилищ — все те, для кого законодательством предусмотрена подготовка к военной службе на двух последних годах обучения. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина