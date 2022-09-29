НАТО считает диверсией повреждение «Северных потоков» и предупредило об ответе
Повреждение труб газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» — преднамеренная диверсия. Об этом говорится на сайте Североатлантического альянса.
Такие утечки создают риски для судоходства и наносят существенный ущерб окружающей среде. НАТО поддерживает проводимые расследования, направленные на установление происхождения ущерба.
— Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единым и решительным ответом, — уточняется в заявлении.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сегодня заявила, что чрезвычайные ситуации на «Северных потоках» произошли в особой экономической зоне (ОЭЗ) Дании и Швеции, полностью контролируемой американскими службами.
Утром в Швеции береговая охрана обнаружила еще одну утечку газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Из четырех утечек две находятся в экономической зоне Швеции, еще две — в датской экономической зоне.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым