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НАТО считает диверсией повреждение «Северных потоков» и предупредило об ответе

12:49, 29.09.2022
НАТО считает диверсией повреждение «Северных потоков» и предупредило об ответе
Фото: gazprom.ru

Повреждение труб газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» — преднамеренная диверсия. Об этом говорится на сайте Североатлантического альянса.

Такие утечки создают риски для судоходства и наносят существенный ущерб окружающей среде. НАТО поддерживает проводимые расследования, направленные на установление происхождения ущерба.

— Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единым и решительным ответом, — уточняется в заявлении.

Фото: nato.int

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сегодня заявила, что чрезвычайные ситуации на «Северных потоках» произошли в особой экономической зоне (ОЭЗ) Дании и Швеции, полностью контролируемой американскими службами.

Утром в Швеции береговая охрана обнаружила еще одну утечку газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Из четырех утечек две находятся в экономической зоне Швеции, еще две — в датской экономической зоне.

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Татьяна Леухина
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