В Казани за год услугами социального такси воспользовались более 1 тысячи раз

В Казани за год услугами социального такси от АНО «Добрая Казань» воспользовались более 1 тысячи раз. Услугами такого транспорта могут воспользоваться граждане с ограниченными возможностями. Данная услуга предоставляется не только в столице Татарстана, но и в регионах России, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

При помощи такси пассажиры могут добраться не только до мест лечения и реабилитации, но и до культурных и социальных объектов на безвозмездной основе. В обслуживании клиентов такси задействован автомобиль LADA Largus. Машина оборудована в соответствии с потребностями людей с инвалидностью. В машине есть поручни, пандусы и другие технические средства.

Проект социального такси поддерживается большим количеством артистов и режиссеров. Так, в конце прошлого года в проекте приняли участие Антон Салакаев, Артур Шамгунов, Максим Назаров. Они примерили на себя роль водителя социального такси.

Разиль Самигуллин