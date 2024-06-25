Кубок Стэнли у хоккеистов из России, «Золотая маска» в Татарстане, основатель WikiLeaks на свободе
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 25 июня.
- «Флорида Пантерз» впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли, обыграв в седьмом матче финальной серии «Эдмонтон Ойлерз». Решающую игру «пантеры» выиграли со счетом 2:1. В составе победителей россияне Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов.
- Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж покинул британскую тюрьму Белмарш после 1 901 дня заключения и улетел из Великобритании. Американский суд подтвердил заключение сделки о признании вины между Ассанжем и прокуратурой США, но WikiLeaks сообщает, что сделка еще не была «официально финализирована». Заседание, на котором Ассанж может признать часть обвинений, состоится в суде на острове Сайпан в 09.00 по местному времени (02.00 мск) 26 июня.
- В Москве прошла церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакль «Приключения Рустема» Кариевского театра завоевал специальную премию жюри. Художник Марина Марьянич получила премию в номинации «Лучшая работа художника по костюмам», а кукольный спектакль «Авиатор» стал победителем в трех номинациях — это первая «Золотая маска» в Татарстане за режиссерскую работу.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении в действие решения СНБО о санкциях против 367 юридических лиц, преимущественно российских. В список вошли дочерние предприятия «Газпрома» и Сбербанка, ВТБ, авиакомпании Red Wings и «Алроса», а также многие другие компании, зарегистрированные в том числе в Крыму и Великобритании.
- Госдолг России по итогам 2023 года составил лишь 14% ВВП, что является самым низким показателем среди стран «Большой двадцатки». При этом в долларовом выражении он сокращался быстрее всех.
- Средства ПВО за ночь уничтожили 29 украинских беспилотников над Белгородской областью и один — над Воронежской, сообщили в Минобороны России.
Рената Валеева
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