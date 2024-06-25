Количество бюджетных мест в вузах Татарстана в этом году выросло на 5,5%

Фото: Динар Фатыхов

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин сообщил, что количество бюджетных мест в вузах региона выросло на 5,5%. Теперь их 22 021.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что в этом учебном году по стране доступно свыше 620 тысяч бюджетных мест по программам высшего образования и порядка 740 тысяч — по программам среднего профессионального.

С 2022 года число бюджетных мест увеличилось на 1 203. Приемная комиссия стартовала в Казани 11 июня — раньше всех она началась в мусульманских учебных заведениях республики.

Больше всего бюджетных мест выделили по направлению «Педагогика» — 2 704 места. Следом идут профили «Информатика и вычислительная техника» (1 808 мест) и «Электро- и теплоэнергетика» (1 527 мест).

Хадиуллин также напомнил, что результаты ЕГЭ школьников действительны в течение 4 лет, а с этого года абитуриенты могут подавать заявления сразу в пять вузов на пять специальностей.