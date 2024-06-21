Как расследуют налоговые преступления и что делать во избежание обвинения
Советы эксперта налоговой практики. Часть 3-я
Госдума приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании налоговой системы. Если документ пройдет, с нового года налог на прибыль в России поднимется с 20 до 25%, вырастет ряд рентных налогов, а НДФЛ станет дифференцированным в зависимости от размера и вида дохода. В серии авторских колонок руководитель налоговой практики Bishenov&Partners Оксана Соболева рассказывает читателям «Реального времени» о практических аспектах налогового права в нашей стране и создает своеобразный гид о том, как уберечься от налоговых нарушений и преступлений. В третьей части — рассказ о расследовании налоговых преступлений: как следователи изучают деятельность налогоплательщика, прежде чем возбудить уголовное дело, и через какие четыре стадии проходит практически любое уголовное преследование в случае с налоговыми преступлениями.
Гласные и негласные источники, или Как заподозрить налоговое преступление
Признаками налогового преступления считаются следующие явления:
- когда реальная хозяйственная деятельность компании абсолютно не соответствует тому, что указано в документации;
- когда первичные записи в бухгалтерских документах не соответствуют учетным, а учетные — отчетным;
- подлог или уничтожение бухгалтерских документов;
- инсценировка несчастного случая (например, пожара, уничтожившего весь архив) или банкротства.
К популярным способам уклонения от уплаты налогов относятся: занижение налогооблагаемой базы, сокрытие объектов налогообложения (в частности, выручки путем искажения документов бухгалтерского учета), уклонение от ведения бухучета, сокрытие выручки путем подмены или уничтожения первичных документов после совершения сделки; занижение цены продажи продукции (когда по факту продукт или услуга продается дороже, чем проходит по документам), занижение объемов продаж в натуральном выражении; включение в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных, снижающих налоговую базу и т. д. Есть множество схем, которыми пользуются нечистоплотные бизнесмены, чтобы незаконным путем снизить налоговые платежи, и я планирую написать об этом отдельный материал.
Но каждое из этих явлений нужно доказать, тщательно собрать свидетельства, изучить нестыковки, а для этого нужно, чтобы у правоохранительных органов хотя бы как минимум возникло подозрение на то, что что-то идет не так. Первичная информация может быть получена негласным путем, и в таком случае начинается скрытая проверка: наблюдение за передвижением и сбытом товара, сырья, продукции, за технологическим процессом, осмотр помещений, транспорта или даже беседы с сотрудниками и другими возможными свидетелями.
Другой вариант — если первичные данные о нарушении правоохранители получили из открытых или официальных источников. Например, если информация содержится в заключениях аудиторских служб или документах налоговой инспекции, в актах КРУ или публикуется в СМИ. В таком случае правоохранительные органы проводят гласные действия, по итогам которых может быть возбуждено уголовное дело: ревизия, проверка, запрос документов, аудиторская проверка по заданиям налоговой инспекции, налоговой полиции, службы БЭП.
А вот выемка и осмотр документов, обыск, следственный осмотр, допрос сотрудников, руководителя, бухгалтера, назначение и проведение экспертиз, очные ставки — все это относится уже к первоначальным следственным действиям, и это означает, что уголовное дело уже возбуждено.
Первый шаг уголовного преследования: поиск наличности
Самый распространенный риск наступления уголовной ответственности — применение транзита денежных средств. Это когда деньги перечисляются на счет другой компании, а товар или услуга при этом не поставляется. При этом у налоговиков получается доказать, что это была не реальная сделка, а махинация по обналичиванию денег и уходу от налогов.
Таких схем действительно очень много в сегодняшнем правовом поле: когда один и тот же человек (порой через подставных лиц) регистрирует несколько организаций и «гоняет» между ними деньги без поставки товара, чтобы произвести печально известный «обнал». Разумеется, в этом чаще всего и подозревают бизнесменов налоговики, когда видят транзит денежных средств.
А значит, и первой стадией уголовного преследования становится изучение операций по расчетному счету организации: контролеры пытаются понять, куда уходят деньги и кто их обналичивает. Опасность для компании возрастает в разы, если перечисления между аффилированными лицами — это повторяющаяся, типовая операция, которая заканчивается всегда перечислением денег на счет физлица или ИП. Это практически верный путь к уголовному преследованию. И подобные схемы сегодня в России раскрываются очень быстро. А первым шагом к такому раскрытию становится обычный, будничный анализ расчетного счета.
Приведу пример из практики: один предприниматель зарегистрировал целых 13 организаций: одну основную и 12 аффилированных (на мужа, кузенов, племянниц, соседку, ее брата и прочих лиц, не имеющих никакого отношения ни к этому бизнесу, ни к его тематике). А когда пришли налоговики, оказалось, что между этими компаниями перегонялось целых 84% всех денежных поступлений, и никакой реальной деятельности они не вели. Итог — доначисление налогов примерно на 36 миллионов рублей и привлечение к уголовной ответственности по ст. 159 УК (мошенничество).
Второй шаг уголовного преследования: скажи мне, кто твой друг
Очень часто в обвинительном приговоре используется такой аргумент: отсутствие должной осмотрительности при выборе делового партнера. И действительно, если реализуется преступная налоговая схема с использованием подставного лица, то, как правило, реальная личность этого лица не особенно интересует нарушителя. А поэтому полицейские, расследуя уголовные дела в налоговой сфере, нередко проверяют, известны ли налогоплательщику номера телефонов, адреса офисов контрагентов, их личные данные или даже фамилии (не нужно удивляться, незнание фамилии контрагента — не такой редкий случай, как может показаться).
Впрочем, такая «неосмотрительность» может стать и аргументом в пользу обвиняемого. Еще в одном кейсе адвокат бизнесмена, которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, заявил: прямого умысла на совершение преступления у его клиента не было. Он просто не проявил должной осторожности в выборе контрагентов, и в итоге его обманули. А значит, состава преступления в его действиях не было.
Однако в любом случае, нужно заранее заручиться доказательствами проявления должной осмотрительности при выборе контрагентов. Иначе все может быть использовано впоследствии против вас.
Третий шаг уголовного преследования: поиск следов подделки документов и экспертиза
Расследование налоговых преступлений проводится в основном по документам. Например, на основании гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов, выписок по счетам, информации по сделкам и других документов рассчитывается размер ущерба по уголовным налоговым делам.
Чаще всего в обвинении фигурирует фальсификация документов с целью уклонения от уплаты налогов. Чтобы ее доказать, сначала производится выемка документов — все бухгалтерские и налоговые регистры изымаются и обязательно назначается почерковедческая экспертиза. Ведь нужно доказать, что документы подписывал именно тот человек, которого в этом подозревают. И если проверяющий не назначил такую экспертизу до суда, то его обвинения могут быть трактованы судьей лишь как догадка!
Последние десятилетия принесли новые веяния: сегодня чаще всего, доказывая преступление, проверяющие назначают не только экспертизу документов, но и мобильников, планшетов, компьютеров. В них частенько содержится исчерпывающая информация по налоговой оптимизации (в том числе и преступной). Так, в одном из недавних уголовных дел факт подготовки и совершения налоговых преступлений был прямо доказан перепиской в мессенджере, найденной в мобильном телефоне.
Я надеюсь, что вы не используете незаконных способов налоговой оптимизации. Но чтобы избежать проблем и подозрений, в любом случае нужно содержать в порядке все, что находится в зоне риска. Это: бумаги, гаджеты и электронные устройства. Все это может сработать против вас. А значит, всегда следите за юридической чистотой и правильностью ведения документов организации! Кроме того, принимайте меры по поддержанию информационной безопасности среди своих сотрудников.
Четвертый шаг уголовного преследования: беседы и допросы
Каждое уголовное дело по налоговым преступлениям сопровождается огромным количеством допросов. Впрочем, это может происходить и до возбуждения уголовного дела: выездная проверка, как правило, сопровождается подобными беседами, причем не всегда логичными. Однако инспекторы имеют полное право допросить любого, кем заинтересуются, и это нужно принимать во внимание.
Был случай из нашей практики, когда выездная налоговая проверка сопровождалась допросом 97 сотрудников! Среди них были не только бухгалтеры, экономисты или учредители. Но и кладовщики, стропальщики, машинисты, уборщицы, механики, техники и другие работники, которые даже в принципе не могли знать о нюансах совершения спорных сделок! Сумма доначислений по итогам этой проверки оказалась огромной: более 600 миллионов рублей. Но обвинение в налоговом преступлении на основании этих бесед построить все-таки не удалось, и большая часть доначислений была потом отменена путем апелляционного обжалования в вышестоящем налоговом органе. Это — к вопросу о том, что грамотные юристы и адвокаты нередко помогают оспорить претензии налоговиков, построенные на итогах допросов.
А вот если допрос проводит следователь — здесь уже сложнее. Особенно если предприниматель не очень опытный. Здесь даже если никакого злого умысла у него не было, допрашиваемый может психологически поддаться под давление, дать противоречивые и неосторожные показания, а в России, как известно, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Поэтому, если вас пригласили на допрос, безопаснее будет явиться на него с адвокатом.
В следующий раз поговорим о главном: о том, как защититься от налоговых преступлений, каковы основные ошибки бизнесменов в процессе этой защиты и как их не совершить.
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