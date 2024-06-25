В Казани с начала года прочистили свыше 2,6 км ливневой канализации

Фото: Дарья Пинегина

В Казани с начала года прочистили свыше 2,6 км ливневой канализации. Также в рамках работ отремонтировано 89 колодцев и восстановлен асфальт на 26 участках, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Обслуживание ливневой канализации ведется постоянно, благодаря этому предупреждается риск подтоплений при большом количестве осадков. Рабочие обновляют колодцы для безопасности жителей, ставят решетки и крышки, приводят в порядок проблемные участки.

На прошлой неделе после обильных осадков в пресс-службе мэрии рассказали о причинах медленного ухода дождевой воды в ливневки. Так, после сильного подтопления улицы Дзержинского в ведомстве отметили, что при обильных осадках вода не сразу уходит в ливневые канализации и требуется время, чтобы справиться с большим объемом воды. Процесс стока воды может ухудшиться из-за закрытия решеток листвой или же различным мусором.

Разиль Самигуллин