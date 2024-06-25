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«Тесла» отзывает 23 тысячи машин из-за брака производства

15:11, 25.06.2024
«Тесла» отзывает 23 тысячи машин из-за брака производства
Фото: взято с сайта lrmuitine.lt

«Тесла» отзывает 23 тысячи электропикапов из-за брака производства. В компании заявили, что им неизвестно о случаях аварии, получении травм или гибели в связи с этими проблемами, сообщает «Интерфакс».

Так, компания отзывает почти 11,7 тысячи машин из-за того, что у них существует вероятность неисправности электродвигателя привода стеклоочистителя лобового стекла. И возвращается 11,38 тысячи электропикапов из-за проблемы с обшивкой багажника, которая может быть неправильно прикреплена.

Об аналогичных действиях в начале года объявил Росстандарт. Тогда было отозвано 32,1 тысячи автомобилей марки Haval, реализованных с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года. Причиной отзыва стал возможный риск попадания влаги в разъем электропроводки под креслом.

Разиль Самигуллин

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