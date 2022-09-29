В Челнах вынесли приговор по афере с поставкой скота в Казахстан на 129 млн

Сегодня Набережночелнинский горсуд вынес приговор руководителям ООО «ТД КамаАгро» по делу с ущербом в 129 млн рублей. Оба признаны виновными в обмане 16 фермерских хозяйств из Казахстана при умышленном неисполнении договоров на поставку племенных коров и быков в 2018—2019 годах и наказаны реальными сроками, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



При этом 32-летняя директор компании Нурия Бадритдинова не отправится на 3 года в колонию общего режима, согласно приговору. Суд предоставил ей отсрочку отбывания наказания до 2036 года — по достижении ее ребенком 14-летнего возраста. А вот учредителя и менеджера по продажам «КамаАгро» Раиля Шаймарданова взяли под стражу в зале суда, он наказан 3,5 года колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме, уточнил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Ряд потерпевших просто не получили племенных животных мясной породы, другим привезли обычных буренок, причем некоторые были больны.

Вину в ходе процесса челнинские предприниматели не признавали. При этом учредитель обвинял в незаконных действиях даму-директора и самих фермеров из Казахстана, заявлял, что они получали некие откаты.

Приговор пока не вступил в силу.