Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила усовершенствовать систему ЕГЭ

Фото: скриншот видео с канала ТНВ

Депутат Госдумы Яна Лантратова направила в Рособрнадзор предложения по улучшению системы проведения ЕГЭ. Об этом сообщает RT.

Лантратова предлагает закрепить правило: если ученик выложил содержимое своих карманов, но металлодетектор срабатывает, такого ребенка все равно нужно допустить до экзамена, просто проявить к нему больше внимания со стороны наблюдателей. Депутат выступает за то, чтобы запретить отстранять от экзамена лиц, добровольно сдавших запрещенные предметы до начала экзамена.



Кроме того, по мнению депутата, проверяющим должно быть строго запрещено требовать от детей раздеваться или снимать одежду до нижнего белья.

