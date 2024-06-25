В Омске пройдет II Международный Иртышский Сабантуй

Фото: Арсений Фавстрицкий

Омск станет местом проведения II Международного Иртышского Сабантуя. Праздник состоится через месяц в парке «Зеленый остров» на берегу реки Иртыш, которая связывает татар Китая, Казахстана и регионов России. Ожидается, что Сабантуй объединит представителей этих народов на одной земле.

В парке уже установили афишу и программу мероприятия. Продолжается благоустройство территории. Делегации из Татарстана рассказали, что здесь появится татарская этнодеревня. На аллее дружбы будут организованы мастер-классы по национальным ремеслам.



27 июля гостей праздника ждет насыщенная программа. На большой сцене выступят 500 артистов из Татарстана и других регионов России. Режиссеры готовят театрализованное представление — свадьбу по старинным татарским обычаям. Зрители увидят аутентичные обряды, песни и национальные костюмы.



Из Татарстана везут большой самовар. Чаем и чак-чаком угостят 3 тысячи гостей — это будет рекорд России. Ранее в Москве накрыли стол на 1 780 персон. Для детей организуют национальные игры. На Сабантуе будут представлены делегации из Китая, Казахстана, Омской, Умейской и Хамоа областей. Также ожидаются гости из ближайших субъектов.



Организаторы уверены, что праздник поможет укрепить национальную идентичность. В Омской области проживают 27 тысяч татар, хотя еще 10 лет назад их было на 15 тысяч больше. Сабантуй позволит объединить представителей этого народа со всей области.



Для многонационального народа Российской Федерации такие праздники имеют большое значение. Татарская культура ярко представлена национальными коллективами. Завтра делегация из Татарстана посетит деревню Ашиваны и встретится с жителями, пострадавшими во время весеннего паводка. Республика все это время оказывает помощь своим соотечественникам.

