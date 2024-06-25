Из Казани в Москву начнут летать новые авиарейсы

Фото: Максим Платонов

Из Казани в Москву начнут летать новые авиарейсы. Они будут курсировать с 5 июля до 25 октября. В перелетах будут задействованы новые российские лайнеры SSJ-100, которые вмещают до 108 пассажиров, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Время в пути составит 1,5 часа. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

В текущем году новые рейсы также свяжут Казань и Батуми. Перелеты будут проводиться по воскресеньям с 7 июля по 13 октября. На маршрутах будут задействованы лайнеры SSJ-100, вмещающие от 87 до 108 пассажиров.

Разиль Самигуллин