Татарстанцы оплатили товары и услуги банковскими картами 461,1 млн раз — это много или мало?

За январь — июнь 2022 года в Татарстане совершили 461,1 миллиона операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт. Это на 10% больше, чем за первое полугодие прошлого года, сообщает пресс-служба отделения — Нацбанка по РТ Волго-Вятского главного управления Центробанка.

Общая сумма безналичных платежей в республике выросла на 12%, до 331,3 миллиарда рублей. Количество платежных карт за год увеличилось на 19% и составило 10,1 миллиона.

На безналичные платежи в общем объеме операций по банковским картам пришлось 95% — расплачивались ими в 19 раз чаще, чем снимали с них деньги. Средняя сумма такой оплаты в первом полугодии составила 719 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

461,1 млн операций по оплате банковской картой — это:

76,85 миллиона платежных операций в месяц .

. 2,5 миллиона безналичных платежей в день .

. По 115 платежных операций на жителя Татарстана — по предварительным данным Всероссийской переписи населения, численность населения превысила 4 миллиона человек.

— по предварительным данным Всероссийской переписи населения, численность населения превысила 4 миллиона человек. 331,3 миллиарда потраченных татарстанцами рублей — средняя сумма одного платежа составила 719 рублей.

— средняя сумма одного платежа составила 719 рублей. На 10% больше, чем за первое полугодие 2021 года — за шесть месяцев прошлого года в Татарстане зафиксировано 419,5 млн операций по оплате банковской картой.

— за шесть месяцев прошлого года в Татарстане зафиксировано 419,5 млн операций по оплате банковской картой. В 15,6 раза больше, чем в Северной Осетии — в регионе за полгода совершили 29,6 млн операций с использованием платежных карт.

— в регионе за полгода совершили 29,6 млн операций с использованием платежных карт. В 7,6 раза больше, чем в Мордовии — там за полгода совершили 60,7 миллиона операций по оплате товаров и услуг банковской картой.

— там за полгода совершили 60,7 миллиона операций по оплате товаров и услуг банковской картой. В 4,6 раза больше, чем в Новгородской области, — ее жители совершили за первое полугодие 99 миллионов транзакций.

— ее жители совершили за первое полугодие 99 миллионов транзакций. В 4 раза больше, чем в Приамурье, — за полгода его жители совершили свыше 114 миллионов безналичных операций с использованием платежных карт.

— за полгода его жители совершили свыше 114 миллионов безналичных операций с использованием платежных карт. В 3 раза больше общего числа операций с использованием банковских карт в Чувашии — за полгода их зафиксировано 150,4 миллиона.

— за полгода их зафиксировано 150,4 миллиона. В 2,8 раза больше, чем в Кировской области — за полгода там совершили 160,3 миллиона платежей за товары и услуги с помощью банковских карт.

— за полгода там совершили 160,3 миллиона платежей за товары и услуги с помощью банковских карт. В 1,1 раза меньше, чем в Нижегородской области, — за полгода банковскими картами товары и услуги оплатили 514,8 миллиона раз.

— за полгода банковскими картами товары и услуги оплатили 514,8 миллиона раз. Примерно на 50 тысяч операций меньше, чем во всем Уральском федеральном округе, — в первом полугодии его жители оплатили банковскими картами товары и услуги 2,4 миллиарда раз.

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Татьяна Демина