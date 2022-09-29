Татарстанцы оплатили товары и услуги банковскими картами 461,1 млн раз — это много или мало?
За январь — июнь 2022 года в Татарстане совершили 461,1 миллиона операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт. Это на 10% больше, чем за первое полугодие прошлого года, сообщает пресс-служба отделения — Нацбанка по РТ Волго-Вятского главного управления Центробанка.
Общая сумма безналичных платежей в республике выросла на 12%, до 331,3 миллиарда рублей. Количество платежных карт за год увеличилось на 19% и составило 10,1 миллиона.
На безналичные платежи в общем объеме операций по банковским картам пришлось 95% — расплачивались ими в 19 раз чаще, чем снимали с них деньги. Средняя сумма такой оплаты в первом полугодии составила 719 рублей.
461,1 млн операций по оплате банковской картой — это:
- 76,85 миллиона платежных операций в месяц.
- 2,5 миллиона безналичных платежей в день.
- По 115 платежных операций на жителя Татарстана — по предварительным данным Всероссийской переписи населения, численность населения превысила 4 миллиона человек.
- 331,3 миллиарда потраченных татарстанцами рублей — средняя сумма одного платежа составила 719 рублей.
- На 10% больше, чем за первое полугодие 2021 года — за шесть месяцев прошлого года в Татарстане зафиксировано 419,5 млн операций по оплате банковской картой.
- В 15,6 раза больше, чем в Северной Осетии — в регионе за полгода совершили 29,6 млн операций с использованием платежных карт.
- В 7,6 раза больше, чем в Мордовии — там за полгода совершили 60,7 миллиона операций по оплате товаров и услуг банковской картой.
- В 4,6 раза больше, чем в Новгородской области, — ее жители совершили за первое полугодие 99 миллионов транзакций.
- В 4 раза больше, чем в Приамурье, — за полгода его жители совершили свыше 114 миллионов безналичных операций с использованием платежных карт.
- В 3 раза больше общего числа операций с использованием банковских карт в Чувашии — за полгода их зафиксировано 150,4 миллиона.
- В 2,8 раза больше, чем в Кировской области — за полгода там совершили 160,3 миллиона платежей за товары и услуги с помощью банковских карт.
- В 1,1 раза меньше, чем в Нижегородской области, — за полгода банковскими картами товары и услуги оплатили 514,8 миллиона раз.
- Примерно на 50 тысяч операций меньше, чем во всем Уральском федеральном округе, — в первом полугодии его жители оплатили банковскими картами товары и услуги 2,4 миллиарда раз.
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