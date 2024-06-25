В Лос-Анджелесе скончался Сет Бинзер — один из авторов песни Butterfly

Фото: Динар Фатыхов

Фронтмен группы Crazy Town Сет Бинзер, известный под псевдонимом Shifty Shellshock, был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Причина смерти музыканта не уточняется. Ему было 49 лет.

Сет Бинзер основал группу Crazy Town в 1995 году вместе с продюсером и рэпером Бретом Мазуром. Сначала группа называлась Brimstone Sluggers. В 2000 году музыканты выпустили песню Butterfly, которая стала международным хитом. Трек занимал первые места в хит-парадах разных стран, а в 2001 году возглавил рейтинг журнала Billboard наиболее популярных в США песен.

Всего Crazy Town выпустила три альбома — The Gift of Game (1999), Darkhorse (2002), The Brimstone Sluggers (2015). Известно, что музыкант боролся с наркотической и алкогольной зависимостью. Также он попадал в поле зрения полиции за пьяное вождение и драку с другим музыкантом.