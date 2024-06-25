Ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова, рост числа бюджетных мест в вузах РТ, кандидаты на посты в ЕС
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 25 июня.
- Досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордера на арест экс-министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Такое решение связано с ситуацией на Украине. В марте 2023 года МУС выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина. При этом Россия не признает юрисдикцию этого суда.
- На саммите в Брюсселе лидеры стран Европейского союза приняли решение о выдвижении новых кандидатур на ключевые должности. Так, вместо Жозепа Борреля на пост главы дипломатии Евросоюза предложена кандидатура премьер-министра Эстонии Каи Каллас.
- В Татарстане на 5,5% возросло количество бюджетных мест в вузах. Чуть более 22 тысяч абитуриентов в этом году смогут поступить в учебное заведение на безвозмездной основе. Кроме того, повышается спрос и на целевую форму образования.
- Действующий спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин возглавил список кандидатов, выдвинутых «Единой Россией» на предстоящие выборы. Согласно предварительному голосованию партии, которое прошло в мае текущего года, всего было выставлено 312 кандидатов.
- Первым актом саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане будет принятие Белоруссии в полноправные участники объединения.
- Сегодня утром Рустам Минниханов прилетел в Китай с обширной деловой повесткой. На кону — расширение кооперации в проектах по созданию электромобилей, водородной техники, увеличение поставок автокомпонентов и станков. Омрачает лишь удар по логистике: из-за майской атаки дронов ОЭЗ «Алабуга» «заморозила» запуск грузовых поездов в КНР и обратно.
- Агентство по страхованию вкладов сообщило о выплате вкладчикам челнинского «Автоградбанка» страхового возмещения в размере 370 миллионов рублей. За возмещением обратились уже 770 клиентов банка: 591 физическое лицо и 179 юридических лиц.
- Студенты КФУ на время выселения из общежитий из-за саммита БРИКС будут учиться не дистанционно, а самостоятельно. Обучение с преподавателями начнется с 1 ноября.
- Число погибших в результате вооруженного нападения боевиков на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дагестане возросло до 21 человека. Среди них — правоохранители и гражданские лица.
- В этом году рекордное число выпускников — 769 человек из 72 субъектов России — сдали ЕГЭ по физике на максимальный балл. Число участников экзамена, сдавших физику на 60 и более баллов, выросло на 30%. Кроме того, втрое снизилась доля участников, не преодолевших минимальный порог в 36 баллов: с 5,85% до 1,96%.
- Спустя более 15 часов пожар в здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино удалось полностью потушить. Причиной возгорания в здании стала неисправность электропроводки. СК провел обыски у директоров управляющих компаний и арендаторов помещений здания, где произошел пожар.
- Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса приедет на саммит БРИКС, который пройдет в Казани, в составе большой делегации. По словам посла республики в России, Сирил Рамапоса не пропустил ни одной подобной встречи объединения и этот саммит будет иметь для ЮАР большое значение.
- Состав казанского футбольного клуба «Рубин» пополнил 26-летний вратарь Евгений Ставер. Голкипер подписал контракт с командой сроком на три года и будет выступать под номером 38.
Ключевые события 853-го дня специальной военной операции на Украине
- Средствами противовоздушной обороны сбито 79 украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 26 566 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16 423 танка и других боевых бронированных машин, 1 348 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 856 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 924 единицы специальной военной автомобильной техники.
Елизавета Пуншева
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