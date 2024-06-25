В центре Казани проведут бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию
Бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию проведут завтра, 26 июня, на улице Баумана в Казани.
Тест-мобиль будет работать на улице Баумана вблизи монумента «Часы» с 13.00 до 17.00.
Все желающие смогут не только пройти тестирование, но и проконсультироваться с социальным работником. Подобные мероприятия запланированы на двух площадках столицы Татарстана до июля.
Акция организована совместно с республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Минздрава Татарстана.
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