В КФУ из-за саммита БРИКС начало учебного года перенесли на ноябрь

Фото: Максим Платонов

Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин сообщил о переносе начала учебного года в вузе. В этот раз студенты КФУ начнут учиться с 1 ноября.

— Это не означает, что студенты будут полностью освобождены от учебы на два месяца. С 1 сентября по 17 октября будет организовано теоретическое обучение в форме самостоятельной работы. Затем, с 18 октября по 31 октября, студентам предоставят двухнедельные каникулы. И уже с 1 ноября начнется очное обучение, — сказал Сафин.

Также ректор КФУ рассказал о графике сессии и каникул. Сессия пройдет с 10 февраля, а с 3 по 9 марта студенты смогут отдохнуть. Второй семестр начнется с 10 марта.

По его словам, к началу учебного года пройдет ремонт университетского кампуса.

— Будут отремонтированы 5 домов для проведения саммита БРИКС. Еще 16 предстоит отремонтировать. Во время саммита [БРИКС] в этих домах будут проживать сотрудники силовых структур, которые обеспечат порядок во время мероприятий, — добавил он.

Ранее министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин сообщил, что количество бюджетных мест в вузах региона выросло на 5,5% — их количество возросло до 22 тысяч.