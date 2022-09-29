Аварийный мост через Нижний Кабан в Казани демонтируют и построят новый в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Новый мост будет с тротуарами и велодорожками

Аварийный мост через озеро Нижний Кабан в Казани демонтируют. На его месте построят новый — меньшей длины, но большего габарита проезжей части. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана.

Открыть движение по новому мосту планируется уже в 2023 году. На левой проезжей части сооружения предусмотрены тротуар шириной 3 м и две велодорожки шириной по 1 м, четыре полосы автомобильного движения по 3,5 м, на правой проезжей части проложат тротуар шириной 3 м, три полосы автомобильного движения по 3,5 м и одну полосу движения шириной 3,75 м. Это позволит увеличить пропускную способность участка дороги с мостом и уменьшить простои автотранспорта на данном направлении.



Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

При производстве работ по частичному демонтажу элементов аварийного моста рабочие выявили нарушение целостности опор моста с образованием трещин. Это связано с просадкой грунта под фундаментами опор. Данный процесс невозможно стабилизировать, временные опоры устанавливать неэффективно.



Строительно-монтажные работы обойдутся в 1,1 млрд рублей. В этом году на них направят 407,9 млн рублей. Средства выделяются из республиканского бюджета. Полностью завершить работы планируется в ноябре 2024 года.

Аварийность моста определили еще в 2019-м

Председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов в минувший понедельник на совещании в мэрии объяснял, что необходимость работ по реконструкции этого моста назрела еще в 2019 году после проведения обследования: специалисты определили, что объект аварийный. Тогда власти ввели только ограничения по передвижению через мост тяжеловесной техники.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В ночь со вторника на среду в столице Татарстана полностью перекрыли мост через Нижний Кабан на год. На время закрытия поток транспорта перевели на улицы Марселя Салимжанова, Татарстан и Габдуллы Тукая. По этому же пути организовали автобусные маршруты №25, 43 и 77 — в прямом и обратном направлении. Автобусы №5 и 68 начали следовать по ул. Марселя Салимжанова и Татарстан. Автобус №71 теперь проезжает через улицу Татарстан, улицу Пушкина и улицу Бутлерова. В связи с этим на и без того загруженных дорогах в центре города начали образовываться серьезные заторы.



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Татьяна Леухина