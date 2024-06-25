В ответ на ограничения российских СМИ Россия ограничит доступ ряду вещательных изданий Евросоюза

В ответ на ограничения российских СМИ Россия ограничит доступ ряду вещательных изданий Евросоюза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение МИД России.

Также стал известен список СМИ, в отношении которых вводятся ответные меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в интернете с территории России. В этот перечень вошла 81 организация.

Москва пересмотрит свои ограничения в отношения СМИ ЕС, если Брюссель снимет ограничения в отношении российских СМИ.

Вчера также стало известно, что с 25 июня в ЕС будет ограничен доступ к трем российским СМИ. А именно к РИА «Новости», «Известиям» и «Российской газете».

Разиль Самигуллин