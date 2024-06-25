Беларусь станет полноправным участником ШОС после саммита в Астане

Первым актом саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане будет принятие Белоруссии в полноправные участники объединения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Встреча проходит в день 32-летия с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, передает ТАСС.

— По Шанхайской организации сотрудничества все решено, все договоренности уже закреплены, — сказал министр. — Самым первым актом саммита в Астане будет официальное принятие Белоруссии в полноправные члены ШОС. Весь остальной саммит Белоруссия будет участвовать наравне со всеми остальными членами.

О том, что Беларусь может войти в состав ШОС, еще в октябре 2023 года заявлял генсек организации Чжан Мин.