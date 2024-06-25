Лидеры стран ЕС выбрали кандидатов на ключевые посты в союзе

На саммите в Брюсселе лидеры стран Европейского союза приняли решение о выдвижении новых кандидатур на ключевые должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Так, вместо Жозепа Борреля на пост главы дипломатии Евросоюза предложена кандидатура премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

Кроме того, достигнута договоренность о назначении председателем Евросовета экс-премьера Португалии Антониу Кошты вместо Шарля Мишеля.

Также стало известно, что Урсула фон дер Ляйен будет претендовать на должность главы Европейской комиссии на второй срок.