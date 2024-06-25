Лидеры стран ЕС выбрали кандидатов на ключевые посты в союзе
На саммите в Брюсселе лидеры стран Европейского союза приняли решение о выдвижении новых кандидатур на ключевые должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Так, вместо Жозепа Борреля на пост главы дипломатии Евросоюза предложена кандидатура премьер-министра Эстонии Каи Каллас.
Кроме того, достигнута договоренность о назначении председателем Евросовета экс-премьера Португалии Антониу Кошты вместо Шарля Мишеля.
Также стало известно, что Урсула фон дер Ляйен будет претендовать на должность главы Европейской комиссии на второй срок.
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