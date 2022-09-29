В Казани создадут штаб поддержки семей мобилизованных

В Казани создадут штаб поддержки семей мобилизованных, он будет взаимодействовать с родственниками получивших повестку. Штаб создали по поручению мэра города Ильсура Метшина, он лично его возглавляет.



— Сегодня непростое время. Особенно сложно тем семьям, чьи мужья, отцы, братья отправляются честно исполнять свой долг вдали от Казани. Важно, чтобы уехавшие по мобилизации казанцы были твердо уверены — их семьи не оставили, они под нашей защитой, — сказал глава города.

По словам Метшина, штаб сначала проанализирует потребности мобилизованных и в ближайшее время определит перечень мер поддержки. Он отметил, что с каждой семьей установят связь, а к работе привлекут все городские службы и благотворительный фонд «Добрая Казань».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент Татарстана поручил правительству обеспечить каждого мобилизованного из республики аптечкой с набором всех необходимых лекарств, а также спальными мешками с ковриками. Мобилизационная комиссия продолжает свою ежедневную работу. По итогам заседаний в оперативном порядке вся информация доводится до Минниханова.

В Татарстане также рассмотрят вопрос об организации выездных услуг нотариуса в пункты сбора мобилизованных, об этом накануне сообщила и. о. начальника юридического отдела Нотариальной палаты Татарстана Лилия Камалова.



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Маргарита Головатенко