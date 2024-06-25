В Госдуме предложили сделать сдачу нормативов ГТО обязательной для студентов

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Сдачу нормативов ГТО хотят сделать обязательной для всех студентов. Исключение может быть сделано для тех, кто имеет противопоказания по состоянию здоровья. С таким предложением депутат Госдумы Сергей Колунов обратился к министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову, сообщает RT.

Как пояснил парламентарий, такое предложение было выдвинуто в ходе встреч депутатов Госдумы с представителями образовательных организаций и родителями обучающихся.

Колунов подчеркнул, что комплекс ГТО был основой правильного физического воспитания детей и подростков в советское время. По его мнению, введение этой нормы будет способствовать укреплению здоровья, гармоничному развитию личности и воспитанию патриотизма у студентов.

— На основании изложенного прошу вас поддержать данную инициативу и рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации по данному вопросу, — говорится в обращении депутата.

Ранее в Госдуме выступили с предложением ввести запрет на отчисление из вузов молодых матерей.