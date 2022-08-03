В Казани установят памятник татарскому певцу Рашиту Вагапову

Фото: эскизный проект / документация к тендеру

В Казани планируют установить памятник татарскому певцу Рашиту Вагапову — он должен появиться в сквере возле Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая на улице Павлюхина, 73, согласно информации тендера на сайте госзакупок.



Средства выделят из бюджета татарстанской столицы — городу это обойдется в 6,8 миллиона рублей.

Подрядчик должен установить скульптуру Рашида Вагапова в полный рост на постаменте из гранита — высота памятника составит 5 метров. У памятника установят стенд с информацией в виде пюпитра, переложат брусчатку и установят полукруглые скамьи.

Фото: эскизный проект / документация к тендеру

Заказчик — управление капитального строительства и реконструкции казанского исполкома. Указанные сроки выполнения работ — 15 ноября текущего года.

Фото: эскизный проект / документация к тендеру

Заслуженный и народный артист ТАССР Рашит Вагапов родился 7 мая 1908 года в деревне Актуково Нижегородской губернии. Он выпускник Татарской оперной студии в Москве и солист Татарской филармонии, которому удавалось искусно сочетать напевность народных мелодий с эстрадным жанром. Вагапов запомнился миллионам слушателей как хранитель народных песен в советскую эпоху.

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Маргарита Головатенко