День в истории 26 июня: подвиг Гастелло, первая АЭС в мире, премия «Золотой орел»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 26 июня 2024 года
Сегодня отмечают Международный день борьбы с наркотиками. Год назад при раисе Татарстана был создан Совет по вопросам повышения качества жизни жителей республики, 22 года назад состоялось первое вручение кинематографической премии «Золотой орел», 70 лет назад в Обнинске заработала первая в мире АЭС, 83 года назад подвиг, который называют «огненным тараном», совершил Николай Гастелло. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- XXХ сессия Казанской городской думы.
- Церемония награждения ежегодной Республиканской премии «Чын йөрәктэн — От чистого сердца».
Кто родился: режиссер Владимир Мотыль и политик Геннадий Зюганов
- 1927 — советский и российский кинорежиссер Владимир Мотыль. Первый фильм «Дети Памира» выпустил в 1963 году, а в 1967-м снял картину «Женя, Женечка и «Катюша». Известность и признание зрителей получил после выхода на киноэкраны ленты «Белое солнце пустыни». Также популярной стала картина «Звезда пленительного счастья».
- 1944 — советский и российский политик Геннадий Зюганов. В 1991 году выступал с критикой перестройки и с призывом сместить Михаила Горбачева с должности генсека. Он считал, что распад СССР приведет к трагическим событиям. С 1993 года Геннадий Андреевич избирается депутатом Государственной думы РФ, а с 1994 года является лидером фракции КПРФ. Позже Зюганов четырежды баллотировался на пост президента России (в 1996, 2000, 2008, 2012 годах), каждый раз занимал второе место.
- 1945 — челнинский поэт Николай Алешков, лауреат литературной премии имени Державина и главный редактор альманаха «Аргамак. Татарстан». Работал литературным консультантом в писательской организации Набережных Челнов, занимался переводами. Первый сборник его поэтических сочинений вышел в 1983 году. Номинировался на премию имени Тукая.
- 1970 — кинорежиссер Пол Томас Андерсон. Его картины одиннадцать раз номинировались на премию «Оскар», трижды — на «Золотой глобус» и восемь раз — на премию BAFTA. Его «Мастер» получил Серебряного льва Венецианского кинофестиваля, «Любовь, сбивающая с ног» стала обладательницей режиссерской награды Каннского кинофестиваля, а «Нефть» и «Магнолия» торжествовали в Берлине.
- 2005 — принцесса Нидерландов Алексия Нидерландская. У нее есть старшая сестра Катарина-Амалия Оранская и младшая сестра Ариана. Принцесса Алексия занимает второе место в линии наследования престола Нидерландов.
Кто скончался: автор «Марсельезы» и летчик Гастелло
- 1810 — французский изобретатель, создатель воздушного шара Жозеф-Мишель Монгольфье (родился 26 августа 1740 года). На первом изобретении он не остановился, продолжал экспериментировать и предложил также проект первого парашюта. В годы Французской революции переехал в Париж, работал администратором Консерватории искусств и ремесел.
- 1827 — английский изобретатель Сэмюэл Кромптон (родился 3 декабря 1753 года). Он изобрел мьюл-дженни— прядильную машину периодического действия, которая произвела революцию в текстильной промышленности.
- 1836 — французский поэт Клод-Жозеф Руже де Лиль (родился 10 мая 1760 года). В 1792 году он написал слова и музыку для революционного гимна «Марсельеза».
- 1838 — татарский ученый Таджетдин Ялчыгул (родился в 1763 году). Всю жизнь он провел в пути: в детстве, к примеру, ездил с отцом в хадж, учился в Диярбакыре, жил в Стамбуле, Астрахани, селе Сюнь (ныне Мамадышский район), Кызыл Чапчак (ныне Красная Кадка Нижнекамского района), Мелим (ныне село Верхний Налим Заинского района). Самое его известное произведение — «Таварих-и Булгария». Как описывал его историк Миркасым Усманов: генеалогия предков автора — от Адама до самого Таджетдина.
- 1941 — советский военный летчик Николай Гастелло (родился 6 мая 1907 года). «Огненный таран» — так назвали его подвиг. Летчик, сидя за штурвалом подбитого немцами самолета, направил его прямо на колонну фашистской техники. Гастелло взорвал машины и цистерны врага, но сам он и весь его экипаж погибли. Он был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.
- 1977 — советский оперный певец Сергей Лемешев (родился 10 июля 1902 года). Всего артистом было спето более 30 различных партий. Среди лучших можно отметить партию Ленского, исполненную им более 500 раз и очень любимую самим певцом. Впервые в 1939 году Лемешев исполнил все романсы Чайковского (цикл из пяти концертов). Исполнял также русские народные песни и старинные романсы.
- 2015 — советский и российский политический и государственный деятель Евгений Примаков (родился 29 октября 1929 года). В 1998—1999 гг. он являлся председателем правительства РФ. Политик получил известность благодаря инциденту 1999 года, когда решил прервать официальный визит в США и приказал развернуть самолет прямо над Атлантикой, узнав, что НАТО собирается бомбить Югославию. Награжден Государственной премией СССР и Государственной премией РФ.
- 2016 — советский и российский актер, народный артист СССР Ростислав Янковский (родился 5 февраля 1930 года). Снялся более чем в 50 фильмах. Ростислав — старший из трех братьев Янковских. Николай и Олег Янковские также связали свою жизнь с театром и кино.
- 2018 — советский и российский поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев (родился 16 июля 1928 года). С 1981 по 1992 год он возглавлял литературный журнал «Юность», который под его руководством стал одним из самых популярных изданий советских времен. В качестве поэта известен текстами песен «Аленушка», «Лебединая верность», «Отчий дом», «Баллада о матери». В 90-е и начале 2000-х годов работал на телевидении и радио корреспондентом и ведущим.
Праздники: День в поддержку жертв пыток
- Международный день в поддержку жертв пыток. Он проводится с целью искоренения пыток и обеспечения эффективного функционирования Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. На сегодняшний день документ ратифицирован 162 странами.
- Международный день борьбы с наркотиками. Решение об учреждении даты было принято 7 декабря 1987 года на основе рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
События в истории: Генералиссимус СССР, Совет по повышению качества жизни в Татарстане
- 1940 — в СССР введен восьмичасовой рабочий день, семидневная рабочая неделя и уголовная ответственность за самовольный уход с работы. За прогул без уважительной причины сотрудники карались исправительно-трудовыми работами с удержанием из заработной платы до 25%. Таким образом, государство фактически прикрепляло рабочих и служащих к предприятиям.
- 1942 — в Сталинграде был сформирован 17-й танковый корпус, который впоследствии и стал знаменитой 4-й гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознаменной дивизией. Танкисты отличились в боях за Сталинград. Затем они участвовали в боях на Курской дуге, в Донбассе, освобождали Краков, Прагу, вышли на соединение с союзниками на Эльбе, вели упорные бои под Дрезденом.
- 1945 — в СССР ввели звание Генералиссимус Советского Союза. На следующий день оно было присвоено Иосифу Сталину «за выдающиеся заслуги перед Советской Родиной в деле руководства всеми вооруженными силами государства во время Великой Отечественной войны». Сталин стал единственным в СССР генералиссимусом. А в 1993 году это воинское звание, вместе с другими некоторыми воинскими званиями СССР, в перечень воинских званий ВС РФ не вошло.
- 1954 — в Обнинске заработала первая в мире АЭС. Вскоре город превратился в первый в мире современный наукоград. Здесь отрабатывались модели других, более мощных электростанций. В 1956 году АЭС открыли для советских и зарубежных делегаций. В 2002-м станция прекратила работу, в 2009-м здесь открыли музей атомной энергетики.
- 1993 — Верховный совет РТ предложил включить в проект Основного закона РФ положение о договорно-конституционных отношениях между Татарстаном и Россией. Предложение было выдвинуто после обсуждения двух проектов Конституции РФ. Известно, что власти Татарстана отозвали свою делегацию с Конституционного совещания, добиваясь более весомой роли Татарстана в определении федеральной государственной политики.
- 1997 — в Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и философский камень». Роман быстро стал хитом, а затем и абсолютным бестселлером.
- 2002 — состоялось первое вручение национальной кинематографической премии «Золотой орел». Сама премия была учреждена 4 марта 2002 года. Лауреатами первой премии стали Андрей Тарковский, Георгий Жженов, Федор Хитрук, Татьяна Самойлова, Мишель Легран и Бернардо Бертолуччи. В настоящее время «Золотой орел» вручается на ежегодной церемонии в 23 номинациях.
- 2016 — открытие скульптур Даши Намдакова возле Центра семьи «Казан».
- 2023 — президент России выступил с обращением к россиянам в связи с попыткой вооруженного мятежа Евгения Пригожина. Владимир Путин поблагодарил граждан за патриотизм, а также заявил, что признателен президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации.
- 2023 — при раисе Татарстана создан Совет по вопросам повышения качества жизни жителей республики. В него вошли 23 человека, в том числе главы некоторых региональных ведомств. Возглавляет совет раис республики Рустам Минниханов.
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