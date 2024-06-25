Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Москву с государственным визитом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует совершить поездку в Москву 8 июля. Она может продлиться от одного до двух дней. Об этом сообщила газета Tribune со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что визит подчеркнет взаимодействие между Индией и Россией — историческими партнерами, которые также ищут новые партнерские отношения в быстро меняющемся мировом порядке.



Отметим, что это будет первый визит Нарендры Моди после того, как он возглавил правительство страны на третий срок.

Официального подтверждения информации о визите премьера Индии в Россию пока не поступало.

