Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Москву с государственным визитом
Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует совершить поездку в Москву 8 июля. Она может продлиться от одного до двух дней. Об этом сообщила газета Tribune со ссылкой на собственные источники.
Издание отмечает, что визит подчеркнет взаимодействие между Индией и Россией — историческими партнерами, которые также ищут новые партнерские отношения в быстро меняющемся мировом порядке.
Отметим, что это будет первый визит Нарендры Моди после того, как он возглавил правительство страны на третий срок.
Официального подтверждения информации о визите премьера Индии в Россию пока не поступало.
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