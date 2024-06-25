Фарид Мухаметшин возглавил список кандидатов от «Единой России» на выборы в Госсовет Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Действующий спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин возглавил список кандидатов, выдвинутых «Единой Россией» на предстоящие выборы. Согласно предварительному голосованию партии, которое прошло в мае текущего года, всего было выставлено 312 кандидатов.

Мухаметшин является председателем Госсовета с мая 1998 года. На прошедших праймериз он набрал почти 88 тысяч голосов.

Отметим, что второе место занял Герой России, участник специальной военной операции, Расим Баксиков. Замыкает тройку уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская.

На прошедшей сегодня конференции партии Мухаметшин подчеркнул, что предстоящая избирательная кампания пройдет не в самых простых условиях. Он также призвал провести стартовавшую кампанию на самом высоком уровне, а также акцентировать внимание на решении актуальных вопросов, волнующих жителей республики.



— Геополитические вызовы, беспрецедентное санкционное давление и информационное противодействие, с которыми столкнулась наша страна, оказывают влияние на все сферы жизнедеятельности, — заявил спикер.

Секретарь Госсовета Татарстана Лилия Маврина сделала заявление о выдвижении кандидатов в депутаты Государственного совета республики VII созыва. Кандидаты были представлены как по единому избирательному республиканскому округу, так и по одномандатным избирательным округам. Всего было выдвинуто 58 кандидатов по единому республиканскому партийному списку и 50 человек — по одномандатным округам. После этого состоялось тайное голосование.

Выборы в Государственный совет Татарстана назначены на 8 сентября 2024 года.