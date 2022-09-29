Правительство получило право запрещать перевозки грузов по России компаниям из недружественных стран

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство России получило право на введение запрета на грузоперевозки по России для компаний из недружественных стран. Указ президента России Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.

При введении такого запрета правительству нужно определить срок его действия, список стран, которые ввели против России запрет на грузоперевозки, виды перевозок, на которые распространяется запрет, условия, при которых запрет не применяется.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале апреля страны Евросоюза прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации и Белоруссии. Транспорт перестали пускать в связи с пятым санкционным пакетом, в рамках которого объявили запрет на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные.



В августе «Реальное время» разбиралось, как международные перевозки оказались «на линии фронта». Представители отрасли рассказали изданию, с какими трудностями столкнулись и какие меры поддержки предложили правительству.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина