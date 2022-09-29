Минобороны России заявило о праве военнообязанных на выезд за границу
После публикации спикера Госдумы Вячеслава Володина в Telegram о запрете выезда с места жительства для граждан, состоящих на воинском учете, поступило разъяснение от Минобороны России. Там опровергли информацию об ограничении передвижения для военнообязанных.
— Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов, — сказано в сообщении.
Сегодня Володин напомнил о положениях 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». По его словам, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещен выезд с места жительства.
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