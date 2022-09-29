Благоустройство территории памятника Рашиту Вагапову оценили в два раза выше самого монумента и его установки

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Признаки работ есть, хотя подрядчика пока нет

Благоустройство территории памятника татарскому певцу Рашиту Вагапову, который стоит в сквере Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая всего месяц, оценили в 13,68 миллиона рублей, выяснило «Реальное время». Такую сумму готовы направить из республиканского и федерального бюджетов.

Дедлайн по контракту — 20 декабря этого года. До этого срока подрядчик, который пока не определен, должен завершить благоустройство площади вокруг памятника.

Стоит отметить, что на территории у памятника Рашиту Вагапову уже заметны следы проводимых работ, хотя поиск подрядчика только объявили. Рядом с монументом появилось длинное гранитное сооружение, вероятно, основа будущей скамьи.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Она предусматривалась эскизом проекта, но на момент открытия и после него отсутствовала. Появилась она за памятником примерно неделю назад.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

— В основании сооружения предлагается разместить площадку, вымощенную гранитными тротуарными плитками, в ансамбле со скамьей и декоративными опорами для светильников по флангам гранитной площадки, — говорилось в пояснительной записке к проекту. Кроме того, документацией предусматривалась вечерняя подсветка, в том числе деревьев и кустарников.



Согласно документации, в сумму на благоустройство площади вокруг памятника Рашиту Вагапову заложены укладка труб и установка фасонных частей системы автоматического полива, электромонтажные работы системы автоматического полива, а также укладка брусчатки, которую, к слову, уже уложили перед открытием монумента. На последнюю предусмотрена половина суммы — 6,4 миллиона рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В перечень входит установка изделия из гранита. Вероятно, речь об основании будущей скамьи. Ее оценили в 2,97 миллиона, без учета НДС. Еще более 327 тысяч предусмотрели на скамейки, которые уже стоят по периметру площадки, и урны.

Сам памятник установили за 6,8 миллиона

О том, что в сквере Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая появится памятник Рашиту Вагапову, стало известно в начале августа. Из бюджета Казани на монумент, его установку и приведение в порядок сквера выделили 6,8 миллиона рублей, то есть в два раза меньше, чем на благоустройство площади вокруг памятника. В сумму включались установка фигуры музыканта в полный рост на гранитном монументе, стенда с информацией в виде пюпитра, перекладка брусчатки и установка скамеек.

Фото: эскизный проект / документация к тендеру

Работы начались уже к середине августа. Ими занималось татарстанское ГУП «Татлизинг», на 100% принадлежащее Минземимуществу Татарстана. Уже утром 29 августа памятник стоял на отведенном ему месте, укрытый белой полупрозрачной тканью. Рабочие завершали благоустройство территории вокруг него.



Открыли памятник 30 сентября, в День республики. На торжественной церемонии присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Минстроя России Ирек Файзуллин, заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович и другие.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Я хочу сказать, что место размещения памятника выбрано не случайно, — обратил внимание Рустам Минниханов, напомнив, что в филармонии артист начинал свой путь, став любимым певцом татарского народа. Президент Татарстана поблагодарил всех, кто причастен к созданию памятника.



Инициатором установки памятника Рашиту Вагапову стал общественный фонд татарской культуры им. Вагапова. Идея получила поддержку президента Татарстана. Ее воплощением занимались народный художник России Андрей Ковальчук и заслуженный архитектор России Герман Бакулин. Они также принимали участие в церемонии открытия памятника.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заслуженный и народный артист ТАССР Рашит Вагапов родился 7 мая 1908 года в деревне Актуково Нижегородской губернии. Он выпускник Татарской оперной студии в Москве и солист Татарской филармонии, которому удавалось искусно сочетать напевность народных мелодий с эстрадным жанром. Вагапов запомнился миллионам слушателей как хранитель народных песен в советскую эпоху.





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Татьяна Демина