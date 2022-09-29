В Татарстане каждого мобилизованного обеспечат аптечкой, спальными мешками и ковриками

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана поручил правительству обеспечить каждого мобилизованного из республики аптечкой с набором всех необходимых лекарств, а также спальными мешками с ковриками.

Мобилизационная комиссия продолжает свою ежедневную работу. По итогам заседаний в оперативном порядке вся информация доводится до Минниханова, сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Во вторник Минниханов побывал в пунктах сбора для мобилизованных жителей республики. В Kazan Expo есть медицинский пункт, организована выездная торговля и пункт охраны. Президент Татарстана обратил внимание на необходимость создания санитарных условий. Также он призвал внимательно относиться к жалобам со стороны некоторых мобилизуемых.



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Татьяна Леухина