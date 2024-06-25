Кухня Татарстана заняла второе место по популярности среди путешественников

Фото: Олег Тихонов

Кухня Татарстана заняла второе место по популярности среди путешественников. Для выявления результатов были проанализированы все заказы региональных блюд в поездах. Анализ результатов проводился в период с 1 апреля по 10 июня, говорится в исследовании сервиса доставки еды к поездам и самолетам «ЕдуЕм» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Согласно исследованию, на блюда татарской кухни приходится 24% всех заказов. Пассажиры поездов выбирают эчпочмак, чак-чак и шурпу, а также современную интерпретацию пиццы — «пиццу по-татарски».

Самой популярной региональной кухней стала карельская, на которую приходится около 40% всех заказов. Чаще всего путешественники выбирают куриную грудку по-карельски, жареного судака в золотистой корочке и калитки с картофелем и брусникой. Примечательно, что карельская кухня оказалась не только самой популярной, но и самой бюджетной.

Третье место досталось кухне Удмуртии с 16% заказов. Среди ее блюд внимание путешественников заслужили перепечи, табани, пельмени и суп пуштэм.

Напомним, в этом году 13—14 июля пройдет шестой гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Его организацию возложили на Комитет по развитию туризма. Согласно графику, фестиваль будет работать в указанные дни с 11.00 до 21.00.

Разиль Самигуллин